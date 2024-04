El Pi demana que el Govern declari l’Hospital de Manacor de difícil cobertura

Els regidors d’El Pi-Proposta per les Illes Balears s’han concentrat davant les portes de l’Hospital de Manacor per a «donar suport al personal sanitari del centre» i reclamar al Govern que «declari les places que no tenen personal de dificil cobertura».

«La sanitat és un dels nostres pilars fonamentals i per això és necessari que tothom estigui ben atés. Aquesta situació que viu l’Hospital de Manacor és insostenible. El centre atén a més de 175.000 persones de 15 municipis de Mallorca i segons els sindicats falten una trentena de professionals», explica Salas.

«La falta de metges és tradueix en una pitjor atenció i una pitjor qualitat d’atenció cap al pacient, retards en els diagnòstics, les cites, la realització de proves… A més, els metges van sobresaturats de feina», assegura el portaveu.

Per això, els regidors i afiliats d’El Pi de la comarca s’han concentrat davant les portes de l’Hospital per a demanar que «el Govern faci la seva feina i cobreixi les places que falten declarant-les com de difícil cobertura o molt difícil cobertura».

«Més d’un centenar de professionals ja es vàren manifestar fa uns mesos i la situació encara no ha canviat. Per això exigim una actuació ràpida de la conselleria de Salut. Els veïnats d’Artà, Sant Llorenç, Petra, Porreres o Ses Salines no poden haver d’esperar tant de temps per una cita, un diagnòstic o una prova», ha sentenciat el conseller.