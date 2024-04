Porsell menteix en document públic i afirma que ho tenia tot en regla abans de demanar el canvi d'ús de l'agroturisme

MÉS per Mallorca ha denunciat durant la sessió de control al Govern del ple d'aquest dimarts que l'actual director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, va signar la declaració responsable del seu agroturisme il·legal afirmant que ho tenia tot en regla abans de demanar el canvi d'ús de la propietat. En una pregunta a la presidenta del Govern, el coordinador general de la formació ecosobiranista ha retret a Prohens que el seu PP no només s'assimili al de José Ramon Bauzà sinó també al de Jaume Matas.

«On i quan es produeix saturació turística en aquestes illes i quines mesures pensen dur a terme per evitar-ho? Sobretot m'agradaria saber si pensen lluitar contra l'oferta turística il·legal per evitar-ho?», ha demanat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Prohens ha evitat fer referència a l'oferta turística il·legal, cosa que ha retret Apesteguia qui ha recordat que sempre que MÉS per Mallorca ha interpel·lat al Govern sobre saturació i massificació turística Prohens ha fet referència a l'oferta turística il·legal. «Casualment, avui no m'ha fet referència a l'oferta turística il·legal. No sé si té a veure amb el fet que vostè ara inauguri sense llicència», ha afirmat Apesteguia.

En aquest sentit, el també portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca ha recordat que qui va assegurar que Prohens va inaugurar un agroturisme sense llicència va ser el mateix director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, propietari de l'agroturisme, en una entrevista al Diario de Mallorca. «Quan vostè diu que només va assistir a un acte privat, què es pensava que hi feia el cartell que posava agroturisme darrere vostès a la foto que es feien? I si no era important, per què es van dedicar el vespre de dijous a divendres a esborrar totes les fotos de la inauguració que hi havia a les xarxes socials?», ha demanat Apesteguia.

«Vostès ara inauguren negocis turístics perquè no funcionin. Inauguracions en diferit. I ara ens volen fer creure que una empresa turística s'oferta a la seva pàgina web permetent veure les habitacions i realitzar reserves per no funcionar», ha dit en to irònic el coordinador general de MÉS per Mallorca. «I ens volen fer creure que una empresa turística sense llicència s'oferta a Booking permetent fer reserves i pagaments, per no funcionar. I ens volen fer creure que l'Ajuntament d'Andratx omple el port d'Andratx de senyalització oficial respecte d'un establiment turístic sense llicència per no funcionar. Deu ser que els no-clients han de saber on no han d'anar», ha continuat Apesteguia.

A més, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca ha denunciat que Porsell va presentar una DRIAT al Consell de Mallorca on figura la següent declaració responsable: «declar que complesc amb tots els requisits exigits per la normativa turística per iniciar l'activitat». «Quan el seu director general de Coordinació i Transparència no tenia ni el canvi d'ús, senyora Prohens. El senyor Porsell menteix en document públic», ha demanat Apesteguia a la presidenta del Govern.

«Jo pensava que vostè era un PP diferent dels que havíem conegut. Però de la mà de Vox ens ha ensenyat que és com el de Bauzà. En aquest cas ens demostra que és igual al PP de Jaume Matas», ha conclòs el coordinador general de MÉS per Mallorca.