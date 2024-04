MÉS retreu al Govern l’eliminació de la Comissió Balear de Medi Ambient

MÉS per Mallorca ha retret al Govern l’eliminació de la Comissió Balear de Medi Ambient a la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts. En una interpel·lació a la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, el diputat de la formació ecosobiranista Ferran Rosa ha acusat el Govern d’emprar l’agilització administrativa com excusa per a eliminar la conservació mediambiental i afavorir els especuladors.

«Els darrers mesos el seu Govern no ha fet més que qüestionar la Comissió Balear de Medi Ambient. Els seus amics els promotors demanen cremar-la i la presidenta calla; el vicepresident qüestiona la feina dels seus funcionaris i vostè no en diu res. Per això li he de demanar, quins criteris creu que han de prevaldre en l’avaluació ambiental de plans i projectes?», ha demanat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, a la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal. Rosa ha recordat que a les Illes Balears, com a tot Europa, els grans projectes, com les centrals elèctriques, les noves urbanitzacions o aquells que s’ubiquen en espais protegits, necessiten un permís ambiental, que aquí el dona la Comissió Balear de Medi Ambient.

Davant la pregunta, la consellera Vidal ha assegurat que el Govern aplicarà «criteris tècnics i no polítics», davant el que el diputat de MÉS per Mallorca ha demanat si posar condicions al creixement urbanístic perquè no hi ha aigua és tècnic o és polític, si avaluar l’impacte sobre els ecosistemes és tècnic o és polític, si limitar les emissions de les centrals tèrmiques d’Eivissa o Es Murterar és tècnic o és polític, o si no deixar construir en zones inundables o amb risc d’incendi és tècnic o és polític? «Sap que passa, que a vostès no els hi molesta la Comissió de Medi Ambient, els hi molesta la conservació mediambiental», ha afirmat Rosa.

«Quan el PP diu agilitzar la inversió, simplificar tràmits, el que no diuen és que els únics que necessiten permisos ambientals són els grans projectes i els qui estan en sòl rústic. Per això li he de demanar, agilitzar la inversió de qui, simplificar el què?», ha demanat el diputat de MÉS per Mallorca. «Amb mitja Mallorca destruïda, sense aigua i sense treballadors, completament saturats de turisme, què volen aconseguir? On més volen construir? Volen afavorir canvi d’usos de tots els qui amnistiaran? Volen acabar amb la poca costa verge que ens queda? O més aviat acabar d’omplir el sòl rústic? No els basta totes les places turístiques que ja hi ha? No els basta que 1 de cada 3 cases de Mallorca sigui segona residència? Que un 15% de les cases valgui més de 3 milions? Què més volen construir? Agilitzar la inversió de qui? La del director general de Transparència i el seu agroturisme il·legal?», ha interrogat Rosa.

«Senyora Vidal, jo no sé si a vostè la varen convidar a la festa d’inauguració de l’agroturisme il·legal, el que sí que sé és que el PP just coneix dos criteris tècnics: facilitar el negoci als grossos i als seus amics i l’ISO 9001:2015, que és la que s’empra per fabricar el ciment», ha conclòs el diputat de MÉS per Mallorca.