MÉS i Compromís demanaran un senador per a Formentera i incloure el Dret Civil Valencià a la reforma de la Constitució

MÉS per Mallorca i Compromís presentaran aquest dimarts un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) pel veto a les seves esmenes per incloure el Dret Civil Valencià i un senador propi per a l'illa de Formentera a la reforma de la Constitució espanyola.

Fonts de les dues formacions han desgranat que ultimen el text del seu recurs al tribunal de garanties, que rubriquen els diputats Águeda Micó i Vicenç Vidal i del qual s'informarà aquest dimarts.

Tant a la Mesa del Congrés espanyol, on hi ha majoria de PSOE i Sumar, com a la del Senat, amb majoria absoluta del PP, es va decidir no tramitar cap esmena que no tingués relació amb l'article 49 que se cercava reformar. I és que tant PSOE com PP varen pactar fitar el canvi en el text constitucional només a la retirada del terme 'disminuït'.

Tot i això, les dues formacions inscrites en el grup de Sumar varen voler aprofitar la reforma per a incloure dues reivindicacions històriques dels seus territoris, al·legant que disposaven d'un fort consens social i polític tant al País Valencià com a les Balears.

Per exemple, Compromís va desgranar que el Dret Civil Valencià es va incloure a la reforma de l'Estatut del 2006, però el Tribunal Constitucional va anul·lar totes les lleis a què feia referència, malgrat que tots els partits del Parlament valencià n'estaven d'acord.

Alhora, destacaven que el Dret Civil Valencià inclou quant a dret de família la separació de béns per defecte com a règim econòmic matrimonial, la llei de custòdia compartida, la llei de parelles de fet i la llei de contractes agraris, que regula les transaccions de productes del camp i l'arrendament de terres.

Els valencians varen presentar a la Mesa del Congrés un recurs de reconsideració davant la decisió de tombar les seues propostes, que tampoc va prosperar per la majoria de PSOE i PP a l'òrgan de govern de la cambra.

En el cas de MÉS, la seva intenció era modificar l'article 69.3 del text constitucional que al·ludeix a la representació de les províncies insulars a la Cambra Alta i que, en el cas de les Balears, fixa un senador per a l'agrupació Eivissa-Formentera. És a dir, que les dues illes comparteixen el seu representant. El canvi consistia a suprimir aquest guió per a incloure la conjunció 'i' per a donar a Formentera un senador específic.

Com en el cas de Compromís, Vidal va explicar al seu dia que hi ha un consens total al consell insular i al Parlament balear per a acabar amb la discriminació històrica que pateix Formentera, en ser l'única illa sense representació directa al Senat espanyol.