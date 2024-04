Creus que Prohens hauria de donar més explicacions sobre l'agroturisme sense llicència del director general de Transparència?

Una de les notícies de la setmana ha estat, sens dubte, la revelació que Jaume Porsell, director general de Transparència, regentaria presumptament un agroturisme sense llicència conegut amb el nom de Sa Vinya del Port d'Andratx. A més, la presidenta Marga Prohens hauria assistit a una festa realitzada en aquest establiment.



Segons ha denunciat MÉS per Mallorca, Porsell és «administrador únic de la societat Sa Vinya d'en Palou S.L., tal com consta a dia d'avui al Registre Mercantil». Sobre això, expliquen que «va en contra del punt 1 de l'article 35 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. Així mateix també suposa un incompliment de l'article 12 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels articles 3, 4, 5 i 7 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cap cas el càrrec de director general és compatible amb ser l'administrador únic d'una societat, per molt que hi hagi una suposada firma d'un document privat no elevat al Registre mercantil, atès que aquest supòsit es descarta explícitament».



A més, respecte al fet que el Govern hagi assenyalat que l'establiment Sa Vinya «ni opera ni té cap activitat en l'actualitat a l'espera d'obtenir tots els permisos i autoritzacions pertinents», MÉS apunta que és fals. «L'empresa duu a terme activitats turístiques extrahoteleres, i així s'ofertava fins avui a través de la pàgina web www.agroturismesavinya.com, on fins avui es permetia la reserva d'habitacions a partir de tres nits, per aquest mateix cap de setmana. El pagament s'havia de realitzar per avançat i no era reemborsable», han dit els ecosobiranistes.



Tant MÉS com el PSIB i la resta de partits de l'oposició han demanat explicacions al Govern i també al Consell de Mallorca, per no realitzar les inspeccions pertinents. És per això que demanen la compareixença dels màxims responsables polítics del PP perquè donin explicacions sobre aquest suposat cas d'infracció normativa. En aquest context, Prohens només s'ha limitat a assenyalar que ella «només va assistir a una festa privada» sense voler entrar en detalls de si coneixia o no la situació legal de l'agroturisme.



És per això que dBalears, a l'enquesta d'aquesta setmana, demana als seus lectors si consideren que Prohens i el seu Govern haurien de donar més explicacions sobre l'agroturisme sense llicència de Porsell. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:



-Sí, és un escàndol i un presumpte cas de corrupció.



-No, ja ha deixat clar que ella només va assistir a una festa privada.