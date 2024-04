Juanjo Martínez (EU): «Vull demanar seny, hem de continuar dins Sumar en aquests difícils moments»

Aquest dies ha transcendit als mitjans de comunicació el malestar d'Esquerra Unida amb la plataforma Sumar. De fet EU ha anunciat que replantejarà la seva relació amb Sumar després de les europees. El partit debat dijous que ve si accepta o no concórrer amb Sumar a les europees després del «desengany» de la negociació i algunes veus de l'organització apunten a un «horitzó de ruptura» amb Yolanda Díaz una vegada acabi el cicle electoral.

Davant aquestes notícies, Juanjo Martínez, el coordinador d'Esquerra Unida a les Illes Balears, ha declarat que «vull demanar seny, el nostre futur passa per ser un agent dins la unitat».

Martínez ha dit també que «toca ser cabdals a les Illes Balears com element clau de Sumar. Per tant vull demanar a tota la militància continuar dins Sumar en aquests difícils moments», i ha conclòs que «ens hi jugam el futur».