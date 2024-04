EUIB aprova per unanimitat l'aliança amb Sumar a les eleccions europees

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), ha reunit aquest dissabte el seu màxim òrgan de decisió entre assemblees, la Comissió Coordinadora Interinsular. De les persones assistents, totes han donat el seu vot favorable per a acompanyar Sumar a les pròximes eleccions europees d'aquest mes de juny.



Aquest debat s'emmarca en el debat intern d'Izquierda Unida Federal d'acceptar o no la proposta de coalició electoral. Aquesta decisió, doncs, «marca una posició meridiana en la construcció de Sumar com a subjecte polític així com l'aposta per la unitat amb altres forces que conformen la coalició, com Más Madrid, Catalunya en Comú, Compromís o la Chunta Aragonesista entre d'altres».



Amb aquesta decisió, EUIB enviarà al seu coordinador, Juanjo Martínez, a Madrid el pròxim dilluns «per defensar la posició unànime d'EUIB dins la direcció federal».