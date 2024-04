MÉS reclama al Consell l’obertura d’un expedient sancionador a l’alt càrrec del Govern acusat de gestionar un agroturisme sense llicència

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat l’obertura d’un expedient sancionador al Director de Transparència del Govern, acusat de gestionar un agroturisme sense disposar de llicència. Alzamora ha recordat que el Consell gestiona les competències en matèria d’Ordenació i Inspeccció turística i que després de la publicació de les irregularitats comeses per l’alt càrrec del PP «ha d’actuar sense més dilacions». «El PP podrà tancar l’Oficina Anticorrupció però no pot defugir de les seves funcions com a gestor públic», ha remarcat.

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha instat el conseller insular de Turisme a «actuar de manera immediata i no encobrir les irregularitats comeses». «El departament de turisme ha d’obrir una investigació i actuar en conseqüència. S’ha d’aplicar la llei i actuar en conseqüència», ha assenyalat Alzamora.

El portaveu ha recordat també que tant l’actual responsable de Turisme com el mateix president insular han reiterat en els darrers mesos que l’oferta il·legal és un dels seus cavalls de batalla: «Ara tenen una oportunitat de demostrar-ho».

Alzamora ha anunciat que la formació registrarà diferents peticions de documentació al departament de Turisme i ha explicat que la intenció és conèixer si hi ha algut algun intent d’ocultar informació o algun tracte de favor a l’alt càrrec ara assenyalat per operar sense la corresponent llicència que atorga el Consell de Mallorca.

Alzamora ha reiterat també la petició de MÉS exigint la dimissió o cessament immediat del càrrec popular. «La persona que ha de vetlar per la transparència i ètica del Govern no pot seguir ni un minut més en el càrrec. És una -manca de respecte institucional. És el PP de sempre, el de la corrupció, les il·legalitats i les magarrufes», ha conclòs el portaveu de MÉS a la institució insular.