Més per Menorca: «La Llei d’Habitatge de PP i VOX encobreix una amnistia urbanística als infractors»

Davant l’aprovació de la Llei d’Habitatge aquest dimarts al Parlament, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha manifestat que «la dreta es posa al costat dels infractors, ja que permet legalitzar construccions fora d’ordenació, regalant plusvàlues i beneficis als infractors». Castells lamenta que el missatge que es dona des de l’executiu autonòmic «erosiona la legalitat vigent i menysprea a la ciutadania que ha complert rigorosament la llei».

A més, el diputat de Més per Menorca ha qüestionat que aquesta Llei impulsada pel Govern de Marga Prohens «no ataca l’autèntica causa de la manca d’habitatge a les Illes Balears, que és el creixement turístic descontrolat». Per aquest motiu, Castells ha defensat que «si les seves polítiques no van acompanyades d’una política de limitar el creixement a les Illes Balears, les seves polítiques no serviran de res». En canvi, els menorquinistes defensen que «aquesta llei provocarà un increment irracional de les densitats», sense tenir en compte «la necessitat d’aparcaments, d’escoles, de centres de salut o la disponibilitat d’aigua».

Per altra banda, Castells preveu que «els resultats d’aquesta Llei, si és que n’hi ha, no es veuran fins després de dos anys, per tant, les mesures no són realment d’emergència, però la ciutadania sí que necessita respostes urgents». En aquest sentit, el portaveu menorquinista ha afegit que aquesta Llei «tindrà poc efecte a escala global, a l’hora de solucionar el problema de l’habitatge a les Illes Balears i, en canvi, pot fer molt mal a escala local».

Finalment, Josep Castells ha retret al Govern que «sempre s'umplen la boca de seguretat jurídica, però en realitat són l’amenaça més greu contra la seguretat jurídica».