MÉS critica que l’alt càrrec del Govern que s’ocuparà dels expedients d’Anticorrupció sigui una persona «clarament vinculada al PP»

MÉS per Mallorca critica que el nomenament de la nova directora general de la Inspecció General de Serveis del Govern, Catalina Ferrer, que es farà càrrec de la resolució dels expedients de la ja desapareguda Oficina Anticorrupció es produís abans de la convocatòria pública de la plaça. El partit ecosobiranista alerta que es tracta d’un nomenament d’una persona «clarament vinculada al PP» i que això «fa témer sobre la neutralitat d’aquesta persona a l’hora de tractar expedients que afecten a persones del seu propi partit polític i posa en perill l’anonimat de les persones denunciants».

«La persona que ha estat nomenada abans que es convocàs la plaça és una persona que ha ocupat càrrecs en diversos governs del PP, per tant, clarament vinculada al PP», ha denunciat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Una persona clarament vinculada al PP serà l’encarregada de resoldre els expedients de l’Oficina Anticorrupció, que afecten el seu propi partit», ha alertat.

En aquest sentit, Apesteguia ha assegurat que MÉS per Mallorca tem sobre la neutralitat amb la qual aquesta persona tractarà els casos de la ja desapareguda Oficina Anticorrupció i que afecten el seu propi partit polític. «I no només això, ens fa témer que es vulneri un dels principis bàsics de l’Oficina Anticorrupció com era l’anonimat de les persones denunciants», ha qüestionat Apesteguia. «Ara mateix es corr seriós perill que les persones que van ser denunciades puguin conèixer el nom de les persones que varen interposar una denúncia per salvaguardar el bon govern de les administracions de les Illes Balears i puguin patir represàlies», ha criticat el també coordinador general de MÉS per Mallorca.

En aquest sentit, a tall d’exemple, Apesteguia ha recordat que un dels expedients de l’Oficina Anticorrupció pendent de resoldre té a veure amb el cas que afectava el PP de Campos, a una persona que actualment té un càrrec al Govern i que té relacions empresarials amb familiars propers a la presidenta de l’executiu.