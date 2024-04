Organitzen la xerrada formativa 'Palestina més enllà dels mites d'Israel' a la UIB

Ciutadans per Palestina organitza la xerrada formativa 'Palestina més enllà dels mites d'Israel' aquest divendres, 19 d'abril.

L'acte es farà a l'Aula Magna de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a les 19 hores.

«Estàs cansat de les tergiversacions històriques i les fake news del sionisme? Com combatre la propaganda sionista? Has escoltat barbaritats com... que el sionisme és igual a judaisme, que la resistència és un monstre terrorista clavat a l'Estat Islàmic, i que Israel no té connexió amb el colonialisme occidental i que el 1948 els palestins abandonaren la seva terra voluntàriame... STOP‼️ Vine a informar-te a la xerrada per combatre els mites sionistes d'Israel, l'acte combinarà la crítica a la manipulació històrica amb evidències audiovisuals de la veritable història de Palestina», explica l'organització.