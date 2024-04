Prohens evita contestar sobre la contractació de detectius privats per a cercar micros a la Conselleria d’Empresa per 4.235 €

La presidenta del Govern, Margalida Prohens (PP), ha evitat donar resposta a la pregunta formulada en la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts per part del portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, sobre la contractació d’investigadors privats per a cercar micròfons a la Conselleria d’Empresa per un import de 4.235 euros. Apesteguia ha retret a Prohens que consideri que aquesta no és una qüestió que interessi a la ciutadania i ha reclamat que «deixin de fer coses que fan empegueir i ocupin-se dels problemes reals de la gent».

«Senyora presidenta, ens podria informar dels indicis que van dur el seu Govern a gastar 4.235 euros en detectius privats per cercar micros a la seu d’una conselleria?», ha demanat el coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu de la formació ecosobiranista al Parlament, Lluís Apesteguia. Prohens, però, ha evitat contestar aquesta pregunta i donar més informació sobre aquest fet.

Per la seva banda, Apesteguia ha retret a Prohens que no consideri important donar explicacions pel fet que un Govern se senti espiat. «Vostè em diu seriosament que un Govern que se pensa que l’estan espiant no és important? No és motiu de debat parlamentari?», ha respost Apesteguia. «Tal vegada, el que li passa a vostè és que considera que aquest contracte és una qüestió freaky i l’avergonyeix i no pot contestar-me, perquè no hi havia cap indici», ha afirmat el coordinador general de MÉS per Mallorca.

Així mateix, Apesteguia ha demanat a Prohens qui creia el Govern que els espiava. «Creien que els espiava l’oposició? VOX? Avanza en libertad? La patronal? Els sindicats? Xina? Rússia? Qui creuen que espiava la conselleria del senyor Sáenz de San Pedro? Qui tenia interès a saber les polítiques que no està tirant endavant aquest conseller? I vostè me diu que gastar 4.235 euros públics no és important?»

A més, Apesteguia ha assegurat que «no és de rebut que es gastin doblers públics amb la primera cabòria que li passa pel cap a un conseller i a més ens diguin ‘no, és que ens ho va dir la Policia Nacional’». En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que la mateixa Policia espanyola va desmentir les declaracions del Govern i que, després d’això, el Govern va canviar la versió assegurant que els ho havia dit un policia a títol particular. «Que se’l va trobar pel carrer? El Govern a qui consulta les polítiques que ha de dur a terme? Vostè no entén que això és un motiu de preocupació per l’oposició? Que hauria de ser un motiu de preocupació pel seu Govern?», ha criticat Apesteguia.

«Jo crec que vostès han pensat en un cert moment que viuen a Homeland i no passen de Torrente», ha afirmat el coordinador general de MÉS per Mallorca, qui ha afegit que recomana a la presidenta i al Govern que inverteixin els doblers a fer els estudis de càrrega de feina que tenen pendents, que defensin el petit comerç davant les grans superfícies que es volen instal·lar, que s’ocupin dels conflictes laborals que hi ha a l’Aeroport o a les bugaderies, «i deixin de fer coses que fan empegueir i ocupin-se dels problemes reals de la gent».