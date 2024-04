[VÍDEO] L'Assemblea de MÉS per Mallorca tria Alice Weber com a candidata a les eleccions europees

L'Assemblea de MÉS per Mallorca ha triat aquest dissabte Alice Weber com a candidata de la formació a les eleccions europees de juny de 2024. Weber ha estat elegida amb el 92% dels vots i concorrerà a la coalició d'Ara Repúbliques, integrada per Esquerra Republicana, EH Bildu, BNG i Ara Més.



Weber és regidora de MÉS a l'Ajuntament d'Inca i és una de les militants més conegudes de l'esquerra ecosobiranista. Des de MÉS per Inca han compartit un vídeo a les xarxes socials en el qual mostren la seva satisfacció i orgull per l'elecció de la regidora com a candidata ecosobiranista a les europees.

