El TJUE dona la raó a Puigdemont i Comín i diu que els haurien d'haver reconegut com a eurodiputats a l'inici de la legislatura

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Maciej Aleksander Szpunar, ha emès un dictamen a favor del president Carles Puigdemont i del conseller Toni Comín en relació amb la demanda que van interposar. Szpunar ha afirmat que l'expresident del Parlament Europeu Antonio Tajani hauria d'haver-los reconegut com a eurodiputats al començament de la legislatura, a l'estiu del 2019.

Segons ha informat Vilaweb, aquest dictamen de l'advocat general al TJUE arriba després que Puigdemont i Comín presentessin un recurs contra la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que el juliol del 2022 els va denegar la demanda. En aquella ocasió, el TGUE va considerar que Tajani havia actuat correctament en fer cas de les indicacions de la Junta Electoral Espanyola, la qual els havia exclòs de la llista oficial d'eurodiputats.

Segons Szpunar, el Tribunal General de la UE va errar en no tenir en compte que Tajani no va seguir la llista d'eurodiputats proclamats a la circumscripció espanyola el 13 de juny del 2019, on constaven Puigdemont i Comín. Aquesta decisió es basa en la sentència del desembre del 2019 sobre Oriol Junqueras, on es va establir que adquirien la condició de membres del Parlament Europeu en ser proclamats electes, sense necessitat de complir amb formalitats addicionals.

Recordem que Puigdemont i Comín van ser exclosos com a eurodiputats al començament de la legislatura pel president sortint de l'eurocambra, Antonio Tajani, seguint les indicacions de la Junta Electoral Espanyola. Tanmateix, la nova presidència de la cambra, a càrrec de David Sassoli, els va permetre l'accés després de la sentència del TJUE sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. Ara, la sentència final del TJUE, que es publicarà en breu, tindrà en compte les conclusions de l'advocat general.