Cristina Gómez (UP) remarca a VOX que «sí hi ha un relat consensuat, Franco va ser un dictador feixista»

La diputada per Unides Podem al Parlament, Cristina Gómez, lamenta que «seguim en modo NODO» i recorda que Franco va ser «responsable de la mort de moltes persones». La diputada crítica les declaracions d'Idoia Ribas (VOX) sobre el període de Franco a qui Ribas «intenta blanquejar dia sí i dia també»: «Quan un ànec va amb ànecs, sol ser un ànec ¡ quan tens com amics a Hitler i Mussolini, ets un dictador feixista», sentència Gómez.

«Des d'aleshores, a diferència d'altres dictadors, vàrem tenir la desgràcia que Franco morí al llit, malalt, aconseguint un silenci imposat perquè totes les generacions posteriors no tenguessin ni coneixement del que va succeir». En concret, Gómez fa referència «al silenci forçat, de subsistència i de vida de la generació que ho va viure, una desmemòria imposada pel bàndol guanyador» i afegeix que «el silenci per les generacions posteriors ha estat com un forat negre, per què aquesta etapa infame de la nostra història ni tan sols sortia als llibres de text».

«Sra. Ribas sí que se sap el que va ser i el que va fer la dictadura franquista», respon la parlamentària morada a la representant de VOX: «El Sr. Franco va ser un dictador, un feixista, i va matar molta gent que avui en dia encara està enterrada a les cunetes».

La parlamentària d'UP alerta que la derogació de la Llei de Memòria Democràtica que preveu VOX, amb el suport del PP és «claríssimament un atemptat contra la normativa de dret internacional». «Amb aquesta derogació comença una història que desgraciadament serà una història judicial perquè acabarà als tribunals de drets humans», lamenta Gómez que recorda que «la llei que volen derogar va ser elaborada gràcies a les resolucions de l'ONU que van permetre la seva redacció de forma acurada i segura».

Sobre els arguments del Partit Popular, qui s'excusa en l'existència d'una llei de fosses, la diputada Gómez aclareix que «no tenen res a veure»: «La Llei de Memòria Democràtica incorporava el desenvolupament de tots els drets humans de víctimes i familiars de les víctimes, com ara el cens de víctimes que s'eliminarà amb la derogació de la llei».