MÉS alerta que molts ajuntaments no podran acollir-se a les ajudes del Consell per l'increment de la burocràcia

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat que la majoria dels ajuntaments no podran acollir-se a les ajudes convocades per la institució destinades a finançar obres i serveis municipals. Alzamora ha assenyalat que la convocatòria publicada pel departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local ha incorporat tot un seguit d'exigències i limitat tant el temps de sol·licituds que els consistoris no podran acollir-se. Així, el portaveu ecosobiranista ha assenyalat que, «en realitat, l'anunci de duplicar aquesta partida només era propaganda, ja que a la pràctica serà impossible que els municipis presentin projectes per poder beneficiar-se».

En concret, Alzamora ha censurat la incorporació a la convocatòria la necessitat d'afegir a les peticions d'ajuda requisits que abans no existien. Es tracta, ha manifestat, «d'un increment burocràtic de molta complexitat que hauran de resoldre en només trenta dies». Això, en paraules d'Alzamora, comporta un excés de burocràcia que «perjudicarà els municipis més petits amb manco capacitat administrativa i que, curiosament, són els més interessats a rebre aquestes ajudes». De manera paral·lela, la convocatòria d'enguany ha suprimit el criteri de finançament per nuclis urbans. Municipis com Marratxí, Deià, Calvià, Manacor, Campanet, Andratx, Banyalbufar, Escorca, Bunyola, Santa Eugènia o Valldemossa perdran pes en el finançament d'aquest programa d'ajudes als ajuntaments. I, això, ha dit Alzamora, «mai no serà bona notícia per a aquests municipis».

Segons Alzamora, «la mala gestió de la consellera Pilar Amate és una constant» i ha recordat que l'ajuda destinada als municipis afectats pel temporal Juliette «ja va haver de ser rectificada en contenir diferents irregularitats». «Amate és al capdavant d'un departament clau en l'estructura del Consell, gestiona els ajuts de la institució als ajuntaments i ha quedat demostrat que més que ajudar-los complica el seu funcionament», ha manifestat Alzamora.

El portaveu de MÉS ha afegit que «la mala gestió de l'equip de govern per no haver actuat de manera diligent convida a una reflexió després d'haver realitzat una gestió tan deficient, els responsables del Partit Popular i de VOX haurien d'abstenir-se de fer demagògia barata perquè ha quedat acreditat que no són els més adients per donar lliçons sobre gestió pública».