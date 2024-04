El Pi demana la transferència de Costes «completa»

El Pi-Proposta per les Illes proposa que el Consell de Mallorca i el Govern simplifiquin la normativa i acursi els terminis de les tramitacions de les concessions de Costes. «Necessitam agilitzar les tramitacions de costes i per això, és necessari que el Govern assumeixi les competències de costes i que estiguin ben dotades», explica Antoni Salas, portaveu de la formació al Consell de Mallorca.

«Des de ca nostra hem de decidir quines són les activitats econòmiques que es fan a les costes i al litoral i de quina manera s’ordenen els recursos de costes», insisteix Salas. «Proposam que se simplifiqui, tant a les empreses com als ajuntaments, la paperassa que s’ha presentat. A més volem que tot aquest patrimoni històric com són els escars, es pugui protegir i que els illencs els puguin continuar utilitzant com fins ara», insisteix el portaveu.

Una moció que s’ha presentat a les Platges de Muro on tenen diversos problemes en aquest sentit. El batle del municipi i representant d’El Pi a Muro, Miquel Porquer, insisteix que «qualsevol competència que arribi a les Illes, arribi ben dotada. El gran problema que tenim és que es va donar la transferència, però no s’ha dotat ni econòmicament ni de personal. Nosaltres tenim una concessió demanada des de fa quatre mesos i encara no ens han donat una resposta», insisteix Porquer. «Això és de funcionament bàsic i no podem estar així cada any», ha sentenciat.