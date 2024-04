MÉS demana mesures estructurals, de decreixement i de diversificació econòmica per fer front a la massificació turística

MÉS per Mallorca ha demanat al Govern durant la sessió de control a l'executiu del ple del Parlament mesures estructurals, de decreixement i diversificació econòmica per fer front a la massificació turística. La diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha recordat al conseller de Turisme que «les males temporades turístiques ja són pels residents i comencen més prest» i que l'actual situació turística té un impacte greu i negatiu sobre els recursos naturals, el territori i la vida dels mallorquins i mallorquines que necessiten mesures contràries a les de creixement desbocat i sense límits en un país que, a més, és fràgil i finit.

«L'any passat van arribar 17 milions de turistes, un rècord absolut. Enguany, durant el mes de febrer, han vengut 214.451 turistes internacionals, un 18% més que el mateix mes del 2023. Vistes les previsions, com fan comptes afrontar els problemes de massificació que patim a curt i a llarg termini?», ha demanat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, al conseller de Turisme del Govern, Jaume Bauzá.

Ramon ha recordat que «les males temporades turístiques ja són pels residents i comencen més prest. Ja no podem anar a les platges, circular pels carrers o tenir un ca nostre a preu digne» i ha assegurat que les Illes Balears són un territori fràgil i finit que necessita receptes contràries al creixement desbocat i sense límits. «Els recursos naturals, el territori o el compromís amb els nostres pagesos necessiten alguna cosa més que la responsabilitat individual. Necessiten un canvi i una responsabilitat estructural d'aquells que es pensen que el guany i increment turístic és més important que la conservació del país i la vida de les mallorquines i mallorquins», ha defensat la diputada ecosobiranista.

En aquest sentit, a tall d'exemple i amb relació a l'afectació de la massificació turística sobre els recursos hídrics, Ramon ha assegurat que, per molt que es facin campanyes de conscienciació i que els residents «posem un poal a la dutxa per no tudar l'aigua mentre torna calenta» o reguin les plantes amb les sobres de l'escurada; «si permetem que els visitants es rentin els peus tres vegades durant el matí, es passin per aigua dolça cada vegada que surten de nedar o que es dutxin dos pics per dia a l'hotel, no hi haurà campanya que valgui».

Així mateix, la diputada de MÉS per Mallorca ha recordat que durant la temporada turística es generen 100.000 tones de residus i que «per molt que facem campanyes de crespells, panades i rubiols o comprem individualment fruites i verdures de proximitat, de res no servirà si els hotelers no són capaços, ni tan sols, de complir amb la llei i comprar el 20 % del seu rebost als pagesos d'aquí».

«El decreixement turístic i la diversificació econòmica són l'únic camí. Només així, aquest país i la gent que hi vivim, tendrem un present i un futur que valgui la pena viure», ha afirmat la diputada de MÉS per Mallorca.