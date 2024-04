Lluís Apesteguia (MÉS): «Mallorca no pot ser un solar; hem de retornar el sòl rústic als usos que li són propis»

L'Assemblea Municipalista de MÉS per Mallorca, que s'ha celebrat aquest dissabte dematí a Manacor, ha reclamat retornar el sòl rústic als usos que li són propis, com són l'agrícola i el ramader.



L'òrgan del partit ecosobiranista que reuneix als batles i batlesses i regidors i regidores de la formació ha anunciat que adaptarà o proposarà adaptar els Plans d'Ordenació Urbana i les Normes Subsidiàries dels municipis amb aquesta finalitat i que presentarà mocions als ajuntaments perquè el Consell de Mallorca adapti el Pla Territorial en el mateix sentit.



«Mallorca no pot ser un solar. Hem de retornar el sòl rústic als usos que li són propis, com són els agrícoles i ramaders», ha assegurat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.



En aquest sentit, la formació ecosobiranista considera que «la rururbanització» que s'ha produït en els darrers anys (també el lloguer turístic que es produeix en aquests habitatges) es tracta d'un «ús impropi del rústic» que tracta les parcel·les com si fossin solars, excloent els usos propis i generant externalitats negatives en matèria de més vehicles, consum d'aigua (sovint directament de pous), fosses sèptiques (pous negres), residus o serveis, entre altres.



Per aquests motius, l'Assemblea Municipalista de MÉS ha reclamat acabar amb la rururbanització i retornar el sòl rústic als usos que li són propis «com són l'agrícola i el ramader». Per això, han reiterat, el partit ecosobiranista ha anunciat que adaptarà o proposarà adaptar els Plans d'Ordenació Urbana i les Normes Subsidiàries dels municipis amb aquesta finalitat i que presentarà mocions als ajuntaments perquè el Consell de Mallorca adapti el Pla Territorial.