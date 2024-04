El Pi aprova anar a les eleccions europees amb Coalició Canària i el PNB

El Consell General d'El Pi-Proposta per les Illes ha aprovat aquest dissabte anar a les pròximes eleccions europees del juny amb el PNB i Coalició Canària. L'objectiu, segons el president de la formació Tolo Gili, és que les Balears «tenguin veu a Europa».



«És molt important que tenguem una veu al Parlament Europeu. Des d'allà es decideixen temes tan importants com les polítiques agràries i pesqueres, tant les polítiques de transport com les taxes verdes que incrementen el preu dels bitllets sense tenir en compte la nostra situació pel fet de ser illes», ha explicat Gili.



«També ens marquen les línies mestres de la política migratòria. Hem de tenir el control de les polítiques migratòries perquè no podem assumir l'entrada de població en situació irregular. També hem d'influir en les polítiques energètiques, augmentar la nostra sostenibilitat i afavorir les energies renovables», ha dit Gili.



El president ha explicat que «tant el PNB com Coalició Canària són partits amb els quals hem col·laborat i són miralls en els quals reflectir-se per continuar creixent com a formació política».



Gili ha assegurat que «aquesta aliança amb PNB i Coalició Canària permet sumar esforços perquè les Illes Balears tenguin veu a Europa». «Fa anys que tenim eurodiputats de les Illes, però poca influència, per no dir cap, han tengut a l'hora de millorar la nostra insularitat, que les polítiques agràries o de transport fossin distintes pel fet de ser illes», ha assegurat.



Finalment, Gili ha recordat que «ara redoblarem els esforços perquè els illencs entenguin la importància de la cita electoral del pròxim mes de juny i les Balears tenguin, a la fi, una veu real a Europa».