El Pi: «No hi ha hagut transparència ni confiança amb el Patronat per a triar el director del Teatre Principal de Palma»

La consellera i portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes al Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma, Magdalena Vives, ha trobat a faltar «transparència, consens i confiança en el Patronat per part de l’equip de Govern a l’hora d’elaborar el concurs» per a triar el nou director del Principal. «Nosaltres estàvem completament d’acord que el director fos triat per concurs i mèrits, però l’equip de Cultura no ha tengut en compte el Patronat i hem sabut de tot per la premsa. Això demostra la falta transparència de l’equip de Govern», assegura.

«No tenim res a dir de Martorell. De fet, creim que és una persona ben formada, ben posicionada i molt capacitada per dur aquesta tasca endavant. Els més de 30 anys de trajectòria avalen la seva capacitat», explica Vives. «Però no pot ser que la vicepresidenta Roca no hagi informat ni consensuat amb el Patronat les bases del concurs; un punt també reclamat pel sector; o que la major part del jurat per valorar les candidatures fos l’equip de la consellera i no el Patronat», insisteix.

Per això, la consellera insular d’El Pi ha recordat que la formació sempre ha estat «favorable que el director gerent de la Fundació Teatre Principal fos elegit a través d’un concurs», però denuncia «la manca de consens de la conselleria i la nul·la participació del Patronat en tot el procés».

Vives ha aprofitat per a donar l’enhorabona al nou director pel càrrec i li ha desitjat «sort i encerts» en aquesta nova etapa. «És un goig poder tenir una persona tan preparada en aquest càrrec i no posam en dubte que Martorell farà una bona feina», ha sentenciat.