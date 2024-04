MÉS per Palma denuncia l’ús personalista de les xarxes socials de PalmaCultura per part del PP

MÉS per Palma denuncia l’ús personalista de les xarxes socials de PalmaCultura per part dels responsables de Cultura de l’Ajuntament de Palma. Així, la formació considera que «si el tinent de batle de Cultura o el coordinador general es volen promocionar personalment, han de contractar una empresa especialitzada i pagar-se la de la seva butxaca. Els recursos públics no es poden utilitzar en benefici personal».

MÉS per Palma considera que les xarxes socials de les institucions culturals públiques, com puguin ser PalmaCultura o el Casal Solleric, han de servir principalment per fer promoció de l’oferta cultural de la ciutat, així com dels creadors i de la seva tasca. «Les xarxes culturals de Cort s’han d’utilitzar per connectar amb la gent, per construir un pont entre els ciutadans i l’escena cultura de Palma. En canvi, des de l’arribada del PP al Govern s’han convertit en un aparador personal dels seus responsables polítics», assenyalen.

«Tant el tinent de batle Javi Bonet com el director general de Cultura, Gómez de la Cuesta, s’han convertit en els protagonistes dels continguts de PalmaCultura, relegant i amagant els creadors i les seves obres, els vertaders protagonistes de l’escena cultural palmesana», apunta MÉS.

El partit denuncia que quan el PP utilitza els comptes de PalmaCultura per a «promoure els seus càrrecs públics, fins i tot els que no formen part de l’Ajuntament, trenca la confiança dels ciutadans i desvia l'atenció dels que haurien de ser els veritables propòsits de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma».

Finalment, el grup municipal defensa que les xarxes socials d'una institució són un espai de servei públic, destinat a informar, escoltar i connectar-se amb els ciutadans, «no a alimentar l'ego d'un polític». «El tinent de batle de Cultura vol ser més protagonista que l’oferta cultural de la qual hauria de tenir cura. Aquesta actitud fa que les institucions perdin credibilitat i que es generi desafecció entre la gent, que es demana si els seus interessos reals estan sent representats», han conclòs.