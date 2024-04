Truyol: «Convertir GESA en un nou producte per a turistes només servirà per complicar més la vida dels palmesans»

MÉS per Palma denuncia els criteris d’elecció del Govern a l’hora de prioritzar la compra de l’antic l’edifici de GESA. Segons informacions aparegudes als mitjans de comunicació, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern destina una partida de 10 milions d’euros per a l’adquisició de l’edifici.

«Les intencions de l’equip de govern de Cort, encapçalat pel batle del PP, Jaime Martínez, amb el suport de VOX, són conegudes per tothom: volen obrir un megaespai turístic amb el parany d’un nou museu d’art modern», assenyalen. En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Palma , Neus Truyol, ha explicat que «convertir GESA en un nou producte per a turistes només servirà per complicar més la vida dels palmesans i les palmesanes».

Per a MÉS, els principals problemes que pateixen avui en dia els residents a Palma són «l’accés a l’habitatge o la mobilitat, entre d’altres, i el batle Martínez, amb aquest projecte, només farà que empitjorar-los».

«Augmentar l’oferta turística en una ciutat ja completament massificada farà que venguin encara més especuladors immobiliaris d’arreu del món. Això farà encara més inaccessible la compra i el lloguer de cases i pisos per part dels residents. D’altra banda, augmentar l’oferta de lleure turístic a Palma farà que més turistes s’acostin a la nostra ciutat, col·lapsant més els nostres carrers i complicant el nostre dia a dia. Amb aquest projecte el batle ha escollit posar-se al costat d’aquells que ens compliquen la vida als palmesans i les palmesanes», ha declarat Truyol.

MÉS per Palma observa «amb estupefacció» els criteris d’elecció del Govern que lidera el PP de Marga Prohens amb el suport de VOX. «Sembla que ja ningú se’n recorda que els Fons Next Generation es crearen, després de la crisi de la COVID-19, per a la inversió en projectes que apostassin per la diversificació econòmica i la sostenibilitat. El projecte d’un megamuseu per a turistes no s’ajusta a l’esperit que va inspirar la creació d’aquests fons», ha declarat Truyol.

D’altra banda, la regidora també ha explicat que «la inversió final a l’antic edifici de GESA serà d’uns 80 milions d’euros, una quantitat completament desorbitada que cap palmesà amb una mica de seny gastaria en aquest nou espai, sinó en altres prioritats molt més urgents, com l’adquisició de cases i pisos per acabar amb el drama de l’accés a l’habitatge o la millora de la mobilitat perquè augmentin les línies i freqüències de l’EMT».

Finalment, Truyol ha volgut recordar que «l’edifici de GESA s’hauria de destinar al desenvolupament del Districte d’Innovació i així superar la nostra dependència econòmica respecte del turisme de masses. D’aquesta manera, es crearien llocs de feina de qualitat, estables i que generin riquesa dins sectors econòmics relacionats amb la sostenibilitat i la tecnologia. Estam davant un desafiament al sentit comú per part del PP i VOX. Palma s’hauria de convertir en un referent d’aquests sectors de futur i superar el model de ciment i massificació».