CCOO Ensenyament s’oposa al Pla Pilot per la Lliure Elecció de Llengua

La Federació d'Ensenyament CCOO de les Illes Balears defensa el català com a llengua pròpia de les Balears dins del sistema educatiu de les Illes. Argumenten que aquesta defensa és crucial per a la cohesió social i la preservació de la llengua.

CCOO rebutja de forma categòrica el Pla pilot per la Lliure Elecció de Llengua presentat pel conseller d'Educació i Universitat. Argumenten que aquest pla podria tenir implicacions negatives a llarg termini en l'àmbit educatiu i lingüístic de les Illes Balears. Des de la federació consideren que el català, sent la llengua pròpia de les Illes Balears, ha de ser no només reconeguda sinó també protegida i fomentada, especialment en l'àmbit educatiu.

Diverses entitats vinculades al món de l'educació s'han sumat a aquest posicionament, mostrant una oposició clara davant qualsevol iniciativa que posi en perill la cohesió lingüística i cultural de la regió. Afirmen que això podria provocar tensions socials innecessàries i diluir la identitat cultural de les Illes Balears.

La Federació d'Ensenyament CCOO Illes Balears critica que el conseller d'Educació no ha pogut donar evidències socials i objectives que justifiquin la implementació d'aquest pla. A més, expressen el seu rebuig a l'ús de fons públics per satisfer interessos de minories, considerant que hi ha altres necessitats més urgents en l'àmbit educatiu.

D'altra banda, assenyalen una possible desnaturalització de la llengua i la cultura local si s'implementa la proposta d'impartir algunes assignatures en castellà. Aquesta mesura, segons la federació, podria afectar negativament la preservació de la identitat cultural de les Illes Balears.

En conclusió, la Federació d'Ensenyament CCOO Balears manifesta la seva ferma oposició al Pla pilot i exigeix alternatives que garanteixin la preservació i el foment del català dins del sistema educatiu de les Illes Balears.