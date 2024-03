El conegut meteoròleg Tomàs Molina serà candidat per Ara Repúbliques a les eleccions europees

El conegut físic i meteoròleg de TV3, Tomàs Molina, ha anunciat que serà candidat per Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions europees. El popular presentador acompanyarà la republicana Diana Riba, que figurarà com a número u per als comicis a l'Europarlament.

ERC es presenta en aquests comicis en coalició amb diverses formacions, entre les quals, la que agrupa els partits sobiranistes de les Balears, Ara Més.

Tomàs Molina ha explicat que malgrat que no és un polític, entén que és el moment de comprometre's en un projecte per lluitar contra el canvi climàtic i contra les desigualtats socials.