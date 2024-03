MÉS presenta una Proposició de Llei per a la reducció de la pressió automobilística a Mallorca

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició de Llei per a la reducció de la pressió automobilística a l'illa. Així ho han anunciat en roda de premsa el coordinador general i portaveu del grup parlamentari de la formació, Lluís Apesteguia, i el secretari general i portaveu del partit al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora. La proposta pretén generar un marc legal perquè el Consell de Mallorca estableixi un sostre de vehicles i pugui limitar l’entrada de vehicles a l’illa i persegueix els objectius de reduir la contaminació acústica i ambiental i de reduir la saturació de les infraestructures viàries.

«Mallorca és el tercer territori del món amb major pressió de vehicles per habitants. Només aquesta dada hauria de fer encendre totes les alarmes», ha denunciat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «En els darrers 25 anys hem tengut un creixement de la flota automobilística de quasi el 50 % i ara mateix tenim unes xifres d’un vehicle per habitant. Això és completament insostenible», ha assegurat Apesteguia.

En aquest sentit, el portaveu de la formació ecosobiranista al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha recordat que MÉS per Mallorca va presentar una moció perquè la institució insular pugui limitar i controlar l’entrada de vehicles a Mallorca. «Des de MÉS per Mallorca vam presentar una proposta que instava al Consell de Mallorca a redactar una proposta de Llei, que fos elevada al Parlament, amb la qual es limités l’entrada de vehicles a l’illa com ja passa a Formentera amb una llei específica o a Menorca mitjançant la Llei de Reserva de la Biosfera», ha explicat Jaume Alzamora. «Tanmateix, PP i Vox van votar en contra de la nostra proposta amb l’argument que farien un estudi de càrrega del que encara no en sabem res, amb el que entenem que només és una pilotada cap endavant en lloc d’agafar el bou per les banyes», ha assegurat Alzamora.

Per aquest motiu, MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició de Llei al Parlament per tal que el Consell tengui les eines per fixar un límit a l’entrada de vehicles a l’illa. Així i segons ha explicat Apesteguia, la proposta dels ecosobiranistes suposaria que tots aquells vehicles que no siguin de residents, de servei públic o estiguin matriculats a l’illa hauran de demanar permís per entrar-hi d’acord amb els criteris que fixi el Consell de Mallorca i sempre dins el sostre de vehicles que fixi la institució insular. «Si volem desembossar Mallorca hem de reduir la flota de vehicles i de cap de les maneres seguir augmentant les carreteres que ja tenim a l’illa», ha defensat Apesteguia.

El coordinador general dels ecosobiranistes ha assegurat que esperen que la proposició de llei rebi el suport de la resta de grups parlamentaris: «No ens podem omplir la boca dient que hem d’anar cap a la sostenibilitat, mentre el que feim és inflar de colesterol viari les nostres carreteres».