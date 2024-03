MÉS rebutja la finalització del Segon Cinturó de Palma i acusa el pacte PP-VOX de «recuperar un model viari obsolet»

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha lamentat l'anunci del Consell de finalitzar les obres del Segon Cinturó de Palma, un projecte que la formació havia aconseguit paralitzar durant la passada legislatura. De fet, Alzamora ha assenyalat que «només la pressió de la formació ecosobiranista va poder aturar el projecte». Una fita, ha dit, que ara el pacte PP-VOX «aniquilarà en el seu intent de continuar impulsant un model viari basat en l'increment d'infraestructures i el foment de l'ús del vehicle privat».

Segons Alzamora, «acabar el segon cinturó suposa donar continuïtat al model de Maria Antònia Munar i evidencia el poc compromís de Llorenç Galmés en impulsar una mobilitat sostenible amb manco cotxes i manco contaminació». En aquest sentit, ha remarcat que «el model del PP només afavoreix una major saturació de la xarxa afavorint els cotxes en detriment del transport públic». Així, el portaveu ecosobiranista ha insistit a destacar que «ara ja sabem quin és el seu projecte. A poc a poc van anunciat una ampliació encoberta de la xarxa viària. És un despropòsit. Tots els experts assenyalen que no és la solució més apropiada». A més, Alzamora ha recordat que aquestes obres, anunciades pel president del Consell, comportaran una inversió de més de 100 milions d'euros.

En contraposició al model del pacte PP-VOX, que segons el parer d'Alzamora «suposa més cotxes i més contaminació», ha recordat que el ple de la institució va aprovar una proposta de MÉS per Mallorca per a instar el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre. «La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora.