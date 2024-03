El Pi proposa que els veïns puguin recollir llenya de finques públiques afectades per la borrasca Juliette

El PI ha proposat que veïns de Mallorca puguin recollir llenya, per a consum propi, de les finques públiques que varen resultar afectades per la borrasca Juliette al febrer de l'any passat.

Amb aquest objectiu, la formació política ha presentat mocions als ajuntaments en els que té representació.

El portaveu de la formació en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha argumentat que hi ha milers d'arbres caiguts i que el Govern no arriba a poder gestionar, per la qual cosa, aquesta seria una bona opció.

En aquest sentit, ha demanat la implicació de la Conselleria d'Agricultura i Medi natural per tal de facilitar aquesta feina amb els ajuntaments.

La regidora a Selva, Joana Maria Coll, va presentar recentment la iniciativa a l'Ajuntament i va obtenir el suport del Consistori. «Hi ha muntanyes de llenya, arbres fets trossos al costat dels camins i molts arbres caiguts. Els efectius de l'Ibanat i la Conselleria no poden assumir tota aquesta càrrega de treball i l'estiu és aquí i el risc d'incendi és molt alt», ha argumentat Coll.