[VÍDEO] Manu Pineda (eurodiputat d'EU): «He tret amb les meves mans infinitat de cossos destrossats a Gaza»

«La millor vacuna contra l'extrema dreta és la justícia social», afirma Manu Pineda, eurodiputat d'Esquerra Unida que ha estat a Palma per fer una conferència al cafè teatre La Tertúlia sobre 'Europa, Drets Humans i Palestina». Just abans va ser entrevistat per Tomeu Martí al jardí de Can Alcover.

Pineda, que explica que ara, des del Parlament de la UE fa el mateix que quan feia política des dels sindicats, des dels moviments socials, va viure tres anys a Gaza on hi va fer d'escut humà i acompanyava pescadors palestins a fer la seva feina, cosa que servia perquè no els matassin: «He tret amb les meves mans infinitat de cossos destrossats a Gaza», ens explica.

Denuncia el paper de la Comunitat Internacional i d'Alemanya davant el genocidi que s'està produint a Gaza i aventura que les persones mortes són moltes més que les que diuen les xifres oficials.

Pineda, que reconeix que al Parlament europeu ha vist la pitjor cara de la política, alerta que la dreta més extrema i neofeixista pot ser la primera força a l'europarlament després de les properes eleccions europees.

«Ja va passar fa cent anys i ara torna a passar a Itàlia i altres Estats europeus els neofeixistes són al govern» destaca, però adverteix que l'esquerra no pot demanar el vot «només perquè sinó vendran els feixistes».