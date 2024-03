MÉS demana al Govern l’establiment d’un preu màxim als menjadors escolars

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei (PNL) al Parlament per la unificació dels preus dels menjadors escolars i la fixació d’un preu màxim que garanteixi l’accés a tots els infants el pròxim curs escolar. El partit ecosobiranista denuncia que els menjadors escolars públics de les Illes Balears són els més cars de tot l’Estat i demana també analitzar i planificació un únic sistema de provisió del servei de menjador.

«Hem de garantir una menjada equilibrada i sana al dia per a tots els infants i per fer-ho cal abaixar els preus i unificar-los», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. «Els menjadors escolars públics de les Illes Balears són els més cars de tot l’Estat. Fa falta reduir preus i unificar-los», ha denunciat Carrió que ha recordat que, segons l’estudi elaborat per la Xarxa Alimentant el Futur, el preu mitjà del menú se situa entorn dels 7 euros i que, segons la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, CEAPA, més de la meitat dels centres (un 55%) ofereixen un menú a un preu superior a 6,5 euros fins a arribar quasi als 12 euros en municipis de Menorca.

A més, Carrió ha recordat que el partit ecosobiranista ja va presentar una esmena als pressupostos de la comunitat autònoma de 2024 que va ser aprovada on s’incorporaven 2 milions d’euros per tal de poder compensar a totes les famílies aquest sobrecost dels preus del menjador.

«Aquests preus es donen no només per la pujada dels preus dels aliments, sinó que és el resultat d’un sistema de gestió desunificada de l’externalització del servei», ha assegurat Carrió qui, a més, ha defensat que cal canviar el concepte de menjador. «Hem de començar a entendre el menjador no com una activitat externa, sinó com a part del projecte educatiu del centre. Cal transformar el sistema de gestió de contractació dels menjadors».

Per aquests motius, MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició no de Llei per a instar el Govern a analitzar i planificar un únic sistema de provisió del servei de menjador i a establir un preu màxim que permeti l’accés a tots els infants el pròxim curs escolar.