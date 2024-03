PP i VOX materialitzen l'atac a la normalització lingüística del català a Calvià

El ple de l'Ajuntament de Calvià ha aprovat definitivament aquest divendres el nou Reglament Municipal d'ús de les llengües oficials.

En un comunicat, el Consistori ha indicat que lʻaprovació ha tirat endavant amb els vots dels membres de lʻequip de Govern municipal compost per PP i VOX i el vot en contra del PSIB. La tramitació del Reglament va començar al ple ordinari de setembre, per la qual cosa ara, després de superar la fase d'exposició pública i presentació d'al·legacions, s'ha aprovat de manera definitiva.

El batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha manifestat que el Reglament «no s'ha aprovat cercant confrontació, ni per marginar la llengua catalana, ni per provocar».

Cal recordar que el pacte PP-VOX va derogar al setembre el Reglament de Normalització Lingüística, vigent des del 1998, i en va imposar un altre perquè el català deixés de ser la llengua vehicular. Amb el nou Reglament, s'elimina el català com a llengua preferent de l'Ajuntament. Això afecta, a banda de les comunicacions, qualsevol tipus de retolació municipal.

MÉS per Calvià, el PSOE de Calvià, la Plataforma per la Llengua i l'Obra Cultural Balear (OCB) s'hi varen mostrar fermament en contra i hi varen presentar al·legacions. No obstant això, aquest divendres s'ha materialitzat l'atac a la normalització lingüística del català a l'Ajuntament de Calvià.