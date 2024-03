MÉS acusa el Govern de mentir amb l’expedient de les màscares i demanda que s’assumeixin responsabilitats polítiques

MÉS per Mallorca acusa el Govern de Prohens d’haver mentit sobre la caducitat de l’expedient de reclamació dels doblers del cas mascaretes i demanda que s’assumeixin responsabilitats polítiques per deixar caducar l’expedient i haver mentit a la premsa i també en seu parlamentària. El partit ecosobiranista reivindica que la comissió d’investigació que van presentar conjuntament amb Més per Menorca i Unides Podem era l’adequada, perquè implicava investigar també el que ha fet el Govern de Prohens i perquè aquest ha deixat caducar l’expedient, tal com diuen els membres de la trama de corrupció que havien sol·licitat al PP i a l’actual Govern.

«Un polític es pot equivocar, però mai mentir», ha assegurat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «És molt greu que el Govern hagi deixat caducar l’expedient de reclamació dels doblers del cas mascaretes i que hagi mentit en seu parlamentària i davant la premsa», ha denunciat Apesteguia.

En concret, Apesteguia ha recordat que en el ple del Parlament de dia 5 de març la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, va assegurar, literalment, que «el termini de resolució de l’expedient és de 8 mesos i no ha caducat», i que, per la seva banda, la consellera de Salut, Manuela García, va afirmar, literalment, que «nada se ha dejado caducar». «És evident que han mentit a la premsa i al ple del Parlament i s’han d’assumir responsabilitats polítiques per aquests fets tan greus», ha afirmat Apesteguia.

Davant aquests fets, MÉS per Mallorca ha tornat a reivindicar que la comissió d’investigació que van presentar conjuntament amb Més per Menorca i Unides Podem era l’adequada, perquè implicava investigar també el que ha fet el Govern de Prohens i perquè aquest ha deixat caducar l’expedient, tal com diuen els membres de la trama de corrupció que havien sol·licitat al PP i a l’actual Govern.