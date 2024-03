El Pi demana que es publiquin les balances fiscals per a «saber realment quins doblers se’n van a Madrid i no tornen»

El Pi-Proposta per les Illes ha reclamat al Govern i al Govern espanyol que publiquin les dades de les balances fiscals per a «saber la quantitat de doblers reals que parteixen a Madrid i ja no tornen revertits en les persones que viuen a les Illes Balears». «Regalam la nostra qualitat de vida a canvi de res», ha assegurat el president del partit, Tolo Gili.

Gili ha explicat que és important conèixer aquesta dada: «Les darreres dades de les balances fiscals són del 2005, i aleshores rebíem un 14% manco del que enviàvem al Govern central. Això no és just. Som els que més pagam i els que manco rebem, amb molta diferència amb Catalunya, Madrid o la Comunitat Valenciana».

«Nosaltres som uns dels que enviam més doblers, però no se’ns retorna de la mateixa manera. I per això tenim els pitjors sectors públics, llistes d’espera a la sanitat, barracons a les escoles, una única línia de metro, un tren que no arriba al Llevant, som els darrers en ciència i innovació… i aquests doblers que ens deuen haurien de servir per a això. Totes aquestes coses passen perquè si de 10 euros que donam a Madrid només ens retorna 2 de la vidriola de tot Espanya, no podem millorar la qualitat de vida de les persones de les Illes Balears», explica el president.

Gili ha recordat que fa 4 anys, el 2020, el Parlament va aprovar una proposta d’El Pi per a instar el Govern espanyol a tornar a publicar les balances fiscals i una altra perquè el Govern de les Balears les publicàs de manera anual, cosa que tots els partits votaren a favor.

«El 2022 el PSOE va incomplir l’acord que s’havia arribat al 2020 i ara el PP fa exactament el mateix i diu que no les publicarà. Els seus partits els han dit que no ho facin? Uns i altres acoten el cap davant els seus líders de Madrid i no pensen amb la gent que viu aquí», diu Gili. «És una vergonya, i per això s’ha de capgirar aquesta situació», insisteix.