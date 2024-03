MÉS critica la «manca de proactivitat» del Govern en la protecció dels treballadors del sector turístic

MÉS per Mallorca ha criticat la «manca de proactivitat» del Govern en la defensa dels drets dels treballadors del sector turístic. Durant la sessió de control al Govern del Ple del Parlament d’aquest dimarts, el partit ecosobiranista ha interrogat el conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Sáenz de San Pedro, sobre el parer del Govern respecte de l’afirmació que la patronal hotelera va fer la setmana assegurant que «els drets dels treballadors eren un problemon» i sobre les mesures de l’executiu envers els estudis de càrregues, la protecció dels fixos discontinus i el suport a la negociació sindical.

«Vostè creu que respectar els drets dels treballadors i de les treballadores és un ‘problemon’ com va afirmar la patronal hotelera la setmana passada arran de la sentència sobre les vacances?», ha demanat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, al conseller d’Empresa, Ocupació i Energia del Govern. «La seva responsabilitat és en mediar i involucrar-se en defensa dels drets dels treballadors», ha afirmat Carrió.

Així mateix, la diputada ecosobiranista ha recordat a Sáenz de San Pedro que la responsabilitat del Govern és la d’activar mesures que millorin la situació laboral dels treballadors del sector turístic. «I això no es fa posposant l’estudi de càrrega de les Kellys o rient-se dels llits elevables. Perquè sap què és el que no es posposa? El mal a les articulacions i a l’esquena i la necessitat de medicar-se cada dia per poder suportar la jornada laboral».

A més, Carrió ha assegurat que la responsabilitat del Govern també és la de defensar els fixos discontinus i la seva valoració social. «Molts d’ells combinen dues i tres feines, perquè no cada d’any tenen dret a l’atur. I tenen baixes pensions perquè han cotitzat la meitat que la resta de treballadors».

Sáenz de San Pedro ha assegurat que no creu que respectar els drets dels treballadors sigui un «problemon», però ha evitat respondre sobre les mesures de l’executiu envers els estudis de càrregues de les cambreres de pis, les mesures de protecció dels fixos discontinus i el suport del Govern a la negociació sindical.