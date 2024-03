El PSIB-PSOE exigeix a Prohens que declari tot el territori de les Balears com a zona de mercat residencial tensada

El PSIB-PSOE ha exigit aquest dissabte a Marga Prohens que declari tot el territori de les Illes Balears com a zona de mercat residencial tensada i així «poder aplicar els preus de referència del Ministeri d'Habitatge».

Segons han explicat des del partit, «l'habitatge és el principal problema que sofreixen les Balears, i els municipis no en són una excepció. Per ajudar a frenar la pressió que sofreixen els territoris tensats pel preu de l'habitatge, el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha creat una nova eina, l'Índex de Preus de Referència, un instrument al qual es poden acollir els municipis si prèviament han estat declarats com a zona de mercat residencial tensada».

Segons el PSIB, «atès que les Illes Balears són un territori limitat geogràficament, i que la proximitat entre municipis obliga a mantenir un equilibri de forma no independent, sinó de conjunt, demanam al Govern de Prohens que declari tot el territori de les Illes Balears com a zona tensada, a fi de poder implantar la limitació de preus de lloguer a totes les illes i contribuir, d'aquesta manera, a resoldre els problemes d'habitatge que tant afecten aquesta comunitat».

Segons el PSIB, «el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha presentat l'Índex de Preus de Referència, un instrument que té com a principal objectiu controlar l'increment dels preus del lloguer. Aquesta eina no respon a criteris polítics, sinó tècnics i empíricament demostrables i que s'aplica de forma homogènia amb independència del lloc de residència».

Així, segons el PSIB, «de manera senzilla, aquest instrument marca un preu mínim i màxim de lloguer de cada habitatge, d'acord amb una sèrie de criteris tècnics, com per exemple el carrer o zona on es troba, si té o no ascensor, aparcament propi, si és un pis o una planta baixa, etcètera».

Segons el partit, «per a les zones de mercat residencial tensat, el valor superior del rang que determinarà l'índex marcarà el límit de renda màxim a exigir en els nous contractes de lloguer, de manera obligatòria, sempre que es donin abans dues situacions: quan l'arrendador sigui un gran tenidor i quan es tracti d'un nou contracte de lloguer d'un habitatge que no hagi estat arrendat en els últims cinc anys».

Així, Joan Ferrer, secretari d'Agenda Urbana del PSIB-PSOE, ha criticat que, de moment, Margalida Prohens ha manifestat que es declararà «insubmisa» en l'aplicació d'aquesta llei estatal per a garantir el dret a l'habitatge, la qual cosa implica que «la presidenta es tanca dins el Consolat i ignorar una llei estatal beneficiosa per a tota la ciutadania». I conclou que «la postura de Prohens és un drama, especialment per als joves que necessiten emancipar-se, per a les famílies que tot i tenir una estabilitat econòmica no poden obtenir el suficient crèdit financer i per altres situacions com famílies monoparentals, els pares o mares divorciats i que han de començar una nova vida i altres situacions de fragilitat econòmica i social».

Per això, Ferrer ha explicat que no és tolerable que «posi el fre de mà a la maquinària engegada pels socialistes les dues darreres legislatures de construcció d'HPO i a les polítiques d'accés a l'habitatge digne i assequible», com ho demostren els pressuposts de la CAIB per a 2024 i que «ja vam denunciar en seu parlamentària».