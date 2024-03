Més per Menorca posa el crit en el cel per la «insòlita» petició de Prohens que s'apliqui el descompte de residents als xàrters per anar a la final de la Copa

El diputat de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha criticat durament en una carta enviada al ministre espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, la «insòlita» petició de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, d'ampliar de manera «excepcional» la bonificació en les tarifes dels serveis xàrter per als residents a les Balears per a tots els desplaçaments realitzats amb motiu de l'assistència a la final del campionat de la Copa de futbol que disputarà el Mallorca.

En la seva missiva, Castells ha denunciat el «populisme i demagògia» de Prohens «per a fer creure als seguidors del RCD Mallorca que està fent qualque cosa perquè el viatge els surti més barat i, de pas, donar-li la culpa a vostè, o al Govern espanyol en general, que no se'ls subvencioni el desplaçament».

Segons el parlamentari, Prohens es vanagloria de ser una ferma defensora del lliure mercat, encara que sembla ser que, en aquest cas, ha considerat de manera excepcional que «l'en altres casos tan injuriada 'paguita', contribuirà més que el mercat a pal·liar les tribulacions dels soferts ciutadans balears aficionats al futbol».

A més, Castells ha aprofitat la carta enviada al ministre per recordar alguns dels problemes «que veritablement impacten negativament en la connectivitat» de les Illes. Així, s'ha referit a la possibilitat de realitzar una prova pilot per a la posada en marxa d'una Obligació de Servei Públic (OSP) entre Menorca i Barcelona, així com d'estudiar l'establiment d'una OSP entre Menorca i València i entre Eivissa i València.

Castells ha destacat també la necessitat de millorar l'OSP entre Menorca i Madrid per a evitar les «disfuncions en la seva gestió que es perpetuen any rere any» i l'obligació d'incloure, entre els serveis obligatoris per a la prestació de la OSP entre illes, el servei d'acompanyament per a menors.

D'altra banda, ha reclamat l'extensió del 75 per cent de bonificació per residència a la tarifa d'embarcament del vehicle en els serveis regulars de transport marítim entre les Balears i la Península i a ampliació del llindar de minimis per a les compensacions al trànsit marítim de mercaderies entre les Balears i la Península.

«Pot comprovar que la llista de qüestions de la màxima importància que impacten negativament en la connectivitat aèria i marítima és llarga i de molta més substància que la qüestió a la qual la presidenta del Govern ha considerat oportú dedicar el seu temps i fer-li perdre a vostè el seu», ha conclòs.