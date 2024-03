El Consell va pagar prop de 6.000 euros pels informes que justifiquen el canvi de data de la Diada de Mallorca

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha denunciat que la institució insular va pagar prop de 6.000 euros per l'elaboració dels informes que avalen el canvi de data de la Diada de Mallorca. Així és desprén de la resposta facilitada pel govern insular a una pregunta formulada pel grup ecosobiranista el passat mes de gener i que aquest dijous ha contestat el pacte PP-VOX en una comunicació interna. La resposta ha estat enviada just el dia en què el ple del Consell ha aprovat el canvi de la celebració del 31 de desembre al 12 de setembre.

Alzamora, ha recordat que el govern de Llorenç Galmés (PP) no va fer cap consulta a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i, en canvi, va optar per tres informes externs pels quals va haver de pagar. «Ja sabien que eren informes ad hoc i ara el pagament pels mateixos resten credibilitat i confirmen que estan realitzats amb una finalitat i per a complir un encàrrec», assenyala.

Precisament, durant el debat de l'aprovació definitiva del canvi de data de la Diada, Alzamora ha retret al govern que més d'un centenar d'historiadors s'han adherit al manifest impulsat per l'Obra Cultural Balear (OCB) que insta a mantenir el 31 de desembre com a Diada de Mallorca. Un manifest, ha dit, «avalat pels experts, en contraposició als informes previ pagament».

El portaveu de MÉS ha assegurat que Galmés «passarà a la història de Mallorca com el president que no va estar a l'altura de la realitat de la societat que presidia i com el president que va donar ales a l'extrema dreta en perpetuar l'aniquilació del poble que som». En aquest sentit, Alzamora ha acusat el president de Consell de «perpetrar un atemptat contra la història i la cultura del nostre poble». Un atemptat, ha dit, «amb l'objectiu d'imposar des de les institucions allò que durant tres-cents anys no s'ha pogut imposar, des del 1715, amb els Decrets de Nova Planta».

Amb tot, el portaveu ecosobiranista ha remarcat a l'equip de govern del Consell que posa en marxa «un altre fracàs per intentar cohesionar la societat mallorquina al voltant d'una data que representi el forjament del nostre poble. Una victòria en vots a aquest plenari. Però un fracàs i un rebuig social a la seva Diada, que, tanmateix, la societat no reconeix. Basta veure el procediment seguit per tirar-ho endavant».