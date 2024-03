Vidal exigeix al ple del Congrés que «s’aclareixi caigui qui caigui la trama corrupta de les màscares»

El diputat de Més per Mallorca i Més per Menorca adscrit al grup Plurinacional Sumar al Congrés, Vicenç Vidal, ha intervingut en nom de la bancada de la coalició de Yolanda Díaz al debat d'una moció del PP al ple de la cambra baixa espanyola sobre la responsabilitat del Govern espanyol en la trama de les màscares i el cas Koldo. Vidal ha lligat les implicacions del cas de les màscares i l’efemèride de l’11-M per recordar que «en els pitjors moments de la democràcia espanyola determinats sectors del PP i el PSOE sempre acaben fent el mateix: negoci i politiqueig miserable amb la tragèdia.»

El portaveu de Sumar Més ha reclamat «tolerància zero amb la corrupció, activar a totes les institucions comissions d’investigació sobre el cas per esclarir, caigui qui caigui, responsabilitats polítiques i judicials i l’impuls d’un organisme independent anticorrupció com reclama el GRECO-Grup d’Estats contra la Corrupció-». Vidal ha recordat que «el PP i el PSOE sempre empren la corrupció exclusivament per atacar els seus adversaris polítics i no van al fons de la qüestió per eradicar-la.»

«Que la dreta i els socialistes només defensin la creació de comissions d’investigació allà on tenen majoria ho diu tot» ha afegit l’ecosobiranista, per seguir afirmant que «el súmmum de tot plegat és que el PP, que ha tancat l’oficina anticorrupció de les Illes Balears i és el partit més corrupte d’Europa, pretengui donar lliçons».

L’ecosobiranista ha volgut cloure explicant que «el PSOE pot estar tranquil en que aquest diputat no defensarà cap tipus de cacera de bruixes contra determinats alts càrrecs com si va fer, per molt manco, el Partit Socialista contra companys meus innocents de Mallorca i Menorca a passades legislatures» i que «allò que defensa Sumar Més és el demanda la ciutadania de les Illes Balears: explicacions, sentit comú i que s’acabi la política de retrets i polarització amb un tema tant sensible com la corrupció».