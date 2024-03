El Parlament insta el Govern espanyol a negociar que les Illes Balears tenguin un IVA inferior al de la resta de l’Estat

El Parlament ha aprovat, per unanimitat i a instàncies de MÉS per Mallorca, instar el Govern espanyol a negociar que les Illes Balears tenguin un IVA inferior al de la resta de l’Estat, amb l’objectiu de compensar els sobrecostos de la insularitat que resulten en un empobriment general de la població. La baixada seria a compte de la part estatal i, per tant, no afectaria la part computada dins el finançament autonòmic de les Illes Balears.

«Les Illes Balears són l’únic territori no continental de l’Estat espanyol que no té un IVA diferenciat. I malgrat això, o precisament per això, el cost de vida a les Illes Balears és un 2,8% més alt que la mitjana estatal, mentre que a Canàries és un 3,4% inferior», ha denunciat el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Necessitam un IVA inferior que compensi els sobrecostos de la insularitat», ha defensat.

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que les Illes Balears són el territori de l’Estat on més car és fer la compra a un supermercat, tal com indica l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) al seu informe publicat el mes d’octubre de 2022. Productes com la tomàtiga triturada a Mallorca tenen un cost d’1,12 euros, mentre que a les Illes Canàries és de 0,99 euros. Aquesta diferència també és present a altres productes bàsics com les compreses (Balears: 3,55 euros; Melilla: 2 euros), les llenties (Balears: 2,03 euros; Canàries: 1 euro), o el litre de benzina 95, que a Mallorca avui té un cost d’1,59 euros, a Lleida d’1,44 euros, i a Canàries d’1,09 euros.

«El major cost de vida a les Illes Balears té múltiples causes, però és innegable que la insularitat hi té un pes cabdal. I per mandat constitucional, l’Estat té l’obligació a donar resposta a aquest fet i acabar amb el greuge comparatiu que vivim», ha defensat el coordinador general de MÉS per Mallorca.

En concret, el Parlament ha aprovat per unanimitat el segon punt de la proposició de Llei de MÉS per Mallorca perquè el Parlament insti el Govern de l’Estat a negociar en el si de la Unió Europea una modificació de l’article 104 de la Directiva 2006/112/CE del Consell de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit, per tal que els tipus de l'IVA que s'apliquin a les Illes Balears siguin inferiors als corresponents aplicats als territoris continentals de l'Estat espanyol, per tal de compensar els sobrecostos produïts per la insularitat que resulten en un empobriment general de la població.