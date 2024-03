Vidal: «Mig milió de ciutadans són més a prop de veure els seus drets de ciutadania reconeguts»

Vicenç Vidal, diputat de MÉS per Mallorca i Més per Menorca en el Congrés dels Diputats adscrit al Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, ha manifestat avui el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a una regularització extraordinària, en el marc de la compareixença en el Congrés dels representants de 'Regularización Ya', la plataforma impulsora de la campanya, que ha aconseguit l’adhesió de més de 750 entitats de tot l’Estat. Sobre aquest procés, ha remarcat «la importància de desenvolupar processos com aquest, que neixen de la forma més directa de democràcia, des de la participació ciutadana i l’organització, i que aconsegueix més de 700.000 signatures». El diputat ecosobiranista ha recalcat també que «aquesta iniciativa és cabdal per avançar en la protecció dels Drets Humans d'unes 470.000 persones que viuen a ca nostra».

Aquesta sessió, celebrada en el marc de la Comissió de Treball, Economia Social, Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha servit, segons Vidal, per «posar en el focus del debat polític una qüestió tan fonamental com és la de protegir els Drets Humans més essencials de prop de mig milió de persones a tot l’Estat espanyol que necessiten veure normalitzada la seva situació administrativa». El diputat ha remarcat, a més, «els importants beneficis socials que implicaria aprovar aquesta llei, en els propis termes de justícia social però també pel guany en riquesa cultural i en producció econòmica que aporta aquesta població». Vidal ha recordat que culminar aquesta regularització és possible i que així ho demostren les experiències prèvies a l’Estat. Així mateix, ha aprofitat per assenyalar «la necessitat d’acabar amb una Llei d’Estrangeria que dificulta les condicions materials i de vida de la població migrada, molt especialment amb els dèficits de perspectiva de gènere que mostra».