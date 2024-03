MÉS per Palma demana la compareixença del batle perquè expliqui els efectes de la possible ampliació de l’Aeroport

La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, demana la compareixença del batle de Palma, Jaime Martínez, perquè expliqui els efectes de la possible ampliació de l'aeroport de Palma. Segons la portaveu, «és decebedor veure com el batle de Palma es reuneix amb els representants d'AENA sense tenir en compte les preocupacions i interessos de la ciutadania. Aquesta reunió, celebrada a Madrid i de la qual no tenim detalls, mostra una vegada més com les decisions importants, quan el PP governa, es prenen a porta tancada, sense transparència ni participació ciutadana».

«Històricament, AENA s’ha omplert les butxaques a costa d’ignorar les necessitats i preocupacions dels palmesans i palmesanes. Hem de fer front a la realitat que les nostres vides estan essent afectades negativament per les conseqüències de l'explotació aeroportuària desenfrenada. AENA hauria de reconèixer la seva responsabilitat i, en comptes d’això, troba aliats tant a l’Ajuntament de Palma com al Ministeri de Transports que s’apunten a la massificació, al renou i a la destrucció de la naturalesa», ha explicat Truyol

«Ara mateix, és evident que els grans beneficis econòmics estan per damunt de les necessitats dels palmesans i palmesanes. Aquests beneficis se’n van fora, però el cost econòmic, social i mediambiental queda aquí. L’aeroport és la principal porta de la massificació turística que patim nosaltres els mallorquins, i especialment els veïnats de Palma, i sembla que el batle Martínez i el ministre de Transports estan d’acord amb aquest patiment», assenyala.

«Esperam que per una vegada el batle doni la cara i s’expliqui, començam a estar cansats de la seva deixadesa i del seu silenci. El batle Martínez ha de complir una de les seves funcions principals i donar explicacions. Esperam que la por no el torni a dominar i que no es torni a atrinxerar al seu despatx», ha exigit la regidora.

Tot i això, Truyol ha volgut llançar un missatge a la ciutadania de Palma: «El nostre futur i el de les generacions futures depenen de les accions que prenguem avui. Per això, des de MÉS per Palma tenim un projecte de ciutat que aposta per defensar els interessos econòmics, socials i mediambientals dels ciutadans. Una Palma que aposti per mesures que facin més fàcil la convivència entre residents i visitants; que posi la vida més fàcil a la nostra gent mitjançant una ciutat més sostenible; que aposti per un transport públic que ajudi a netejar l’aire que respiram i que faci dels palmesans i palmesanes els protagonistes de la vida política d’aquesta ciutat, en comptes de que ho sigui la indústria turística massificada».