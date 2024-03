Veus positiu el retorn d'Unió Mallorquina al panorama polític illenc?

Una de les notícies polítiques de les darreres setmanes és, sens dubte, el retorn d'Unió Mallorquina al panorama polític illenc. La formació es va reunir el passat mes de febrer sota el lema 'Mallorca dins la sang' i va decidir engegar un procés de refundació.

Damià Nicolau, un dels portaveus de la formació, va explicar que «aquesta iniciativa ha sorgit de la ferma voluntat de sumar i fer un espai que doni resposta a les il·lusions i necessitats del nostre poble». «Mallorca i els mallorquins i mallorquines necessiten un referent fort i volem un país de persones que defensi els drets de la gent que viu a la nostra terra per damunt d'interessos partidistes» volem gent que generi riquesa, gent que estimi i vulgui tirar endavant aquest país amb il·lusió; la feina surt de l'esforç i hem de procurar que el nostre jovent en sigui conscient», remarcà.

«Unió Mallorquina començarà a caminar amb una junta gestora que s'encarregarà de fer estructura als nostres pobles i barriades i preparar un congrés abans de final d'any», explicà Nicolau. En aquest sentit, el batle de Binissalem, Victor Martí, com a amfitrió de la trobada, assegurà que «Mallorca necessita persones compromeses, que facin feina en el dia a dia, de tu a tu, com feim a Binissalem i que duguin Mallorca dins la sang, com jo duc Binissalem». Entre els membres de la junta gestora s'hi troben cares conegudes de la política illenca com Cristina Cerdó, Rafel Gelabert o Josep Lliteres.

És així que dBalears, a l'enquesta d'aquesta setmana, demana als seus lectors si veuen de manera positiva el retorn d'Unió Mallorquina a l'escena política illenca. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, serà una veu més dins l'espai del mallorquinisme polític.

-No, només generarà més fragmentació de l'espai polític.