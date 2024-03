MÉS acusa PP i VOX d'impedir garantir una menjada saludable al dia a infants i joves vulnerables

MÉS per Mallorca ha acusat aquest dissabte PP i VOX d'impedir «garantir un menjar saludable al dia a infants i joves en situació de vulnerabilitat» en rebutjar una Proposició No de Llei (PNL) dels ecosobiranistes perquè el Govern assegurés almenys una menjada completa al dia per a menors en risc de pobresa i exclusió social.

En una nota de premsa, MÉS per Mallorca ha lamentat que el PP i VOX hagin impedit l'aprovació d'aquesta PNL que proposava garantir una menjada saludable al dia a infants i joves en situació de vulnerabilitat els 12 mesos de l'any.

La iniciativa també proposava la inclusió dels mesos d'estiu dins de les beques menjador, l'establiment de cinc hores de gratuïtat total amb el temps de menjador en l'educació 0-3 per a les famílies que així ho necessitin o fixar un compromís mínim en la compra de productes alimentaris sota els criteris de l'agroecologia -de quilòmetre zero, ecològics, de temporada, adquirits mitjançant circuits curts de comercialització, etcètera-, però PP i VOX van votar en contra en el debat que es va produir en la Comissió d'Educació del passat dijous en el Parlament.

«El PP pressuposta 60 milions d'euros per a la segregació lingüística, però no per a garantir una menjada saludable al dia a aquells infants i joves en situació de vulnerabilitat», ha afirmat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon. En aquest sentit, Ramon ha recordat que «l'alimentació és un factor essencial per al desenvolupament físic i cognitiu dels infants en edat escolar i un dret accedir a aquesta de manera saludable».

Segons UNICEF, un de cada quatre infants i joves a les Balears es troben en risc de pobresa i exclusió social, cosa que significa que no poden permetre's menjar carn, pollastre o peix una vegada cada dos dies, ni fruita ni verdura diàriament.

La PNL de MÉS per Mallorca instava el Govern a garantir almenys una menjada completa al dia als menors d'edat en situació de vulnerabilitat els 12 mesos de l'any, incloure dins de les beques menjador el període de mesos d'estiu per a les famílies vulnerables, l'establiment de les cinc hores de gratuïtat total amb el temps de menjador en l'educació 0-3; entre altres mesures per a garantir l'alimentació saludable a infants i joves. Iniciatives que han estat rebutjades a causa del vot contrari de PP i VOX.

A més, els diputats de PP i VOX van votar en contra de fixar un compromís mínim en la compra de productes alimentaris sota els criteris de l'agroecologia. «Diuen estar al costat de la pagesia del país, però després s'oposen al fet que en els nostres centres escolars infants i joves mengin producte local», ha denunciat Ramon.

Així i tot, la PNL de MÉS per Mallorca va ser aprovada parcialment, destacant els punts relatius a la unificació dels preus dels menjadors de tots els centres d'ensenyament, l'establiment d'un programa de menjars escolars saludables que compleixi amb els criteris nutricionals recomanats -esmena de Més per Menorca-, fer complir la limitació d'aliments processats i amb sucres afegits en els menjadors dels centres educatius -esmena de Més per Menorca- o la integració dels menjadors escolars dins dels Projectes Educatius de Centres per a implicar tota la comunitat educativa; entre altres.