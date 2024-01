MÉS proposa una iniciativa per garantir una menjada saludable al dia a infants i joves

MÉS per Mallorca ha presentat una Proposició No de Llei al Parlament per garantir una menjada saludable al dia a infants i joves. Els ecosobiranistes proposen que el Govern garanteixi almenys una menjada completa al dia als i les menors d'edat en situació de vulnerabilitat els dotze mesos de l'any, que inclogui dins les beques menjador el període de mesos d'estiu per a les famílies vulnerables, que unifiqui els preus dels menjadors de tots els centres d'ensenyament o que estableixi les 5 hores de gratuïtat total amb el temps de menjador en l'educació 0-3; entre altres mesures per garantir l'alimentació saludable a infants i joves.

Segons la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, «l'alimentació és un factor essencial per al desenvolupament físic i cognitiu dels infants en edat escolar i és un dret accedir-hi de manera saludable». A més, Ramon ha recordat que un de cada quatre infants i joves a les Illes Balears es troben en risc de pobresa i exclusió social i que, segons Unicef, aquests infants i joves no es poden permetre menjar carn, pollastre o peix una vegada cada dos dies ni fruita ni verdura diàriament.

«Per això presentam aquesta iniciativa que pretén, per una banda, abordar la necessitat bàsica d'alimentació infantil i juvenil cada dia de l'any i, per altra, establir les bases sòlides per al desenvolupament físic i cognitiu dels nins i les nines per construir societats més saludables i equitatives», ha explicat Ramon.

Així idò, MÉS proposa que el Govern «garanteixi almenys una menjada completa al dia» els dotze mesos de l'any per a infant vulnerable i que estableixi un programa de menjades escolars saludables que compleixi amb els criteris nutricionals recomanats per experts en salut infantil. Un programa que hauria de ser aplicable a totes les escoles públiques i concertades.

A més, els ecosobiranistes proposen que el Govern inclogui dins les beques menjador el període de mesos d'estiu per a les famílies vulnerables, que unifiqui el preu dels menús a tots els centres d'ensenyament i que estableixi les 5 hores de gratuïtat total amb el temps de menjador en l'educació 0-3.

D'altra banda, MÉS insta el Govern a fer complir la limitació dels aliments processats i amb sucres afegits als menjadors escolars dels centres educatius i a integrar els menjadors escolars dins el Projecte Educatiu del Centre per implicar tota la comunitat educativa i així, introduir programes educatius sobre nutrició i hàbits saludables per augmentar i millorar la conscienciació entre els alumnes, les famílies i el claustre «de la necessitat de tenir una dieta sana i equilibrada».

Així mateix, el partit ecosobiranista vol que el Govern incentivi la participació de les famílies a través de les Comissions de Menjador a les AFAS i/o les famílies representants als Consells Escolars. També vol que el Govern promogui la realització de formacions i coneixements a les famílies de la necessitat i importància de garantir una alimentació saludable als infants i joves, i que incentivi la compra de productes alimentaris de km 0, «ecològics i sostenibles» i millorar així la qualitat dels aliments proporcionats.