L'activista feminista Antònia Matamalas i la política Lupe Pulido, distingides amb el Premi Maria Plaza del PSOE de Mallorca

Una sala de Sa Congregació de Sa Pobla plena fins a dalt, ha estat el marc escollit per a la celebració de l'acte de lliurament dels XXIII Premis Maria Plaza, que el PSOE de Mallorca atorga per distingir la trajectòria de persones destacades en l'àmbit de la lluita feminista i el progressisme. Enguany el Premi Maria Plaza ha reconegut el llegat vital de n'Antònia Matamalas, activista feminista de Manacor.

Fundadora del Col·lectiu Dones pel Llevant, Matamalas ha estat un referent «en la lluita pels valors feministes i la igualtat a Mallorca, com a impulsora de nombroses iniciatives de dinamització social i divulgació, així com la defensa dels drets de les dones i la condemna de la violència masclista». El guardó l'han recollit Rafa, el company de la guardonada, i Francisca Mas, activista del Col·lectiu Dones del Llevant, i que fou la primera directora de l'Institut Balear de la Dona.

La Menció d'Honor ha recaigut en la figura de la política socialista Lupe Pulido. El jurat del premi ha reconegut la seva «trajectòria sòlida i coherent» com a integrant del govern municipal de Palma a principis de segle, que va representar la consolidació de la presència de les dones a càrrecs executius de les institucions, just en el moment en què les Balears van ser pioneres en la implantació de «llistes cremallera» que facilitaven l'accés igualitari d'homes i dones a les llistes electorals. Pulido desenvolupà càrrecs de responsabilitat dins el Govern de les Illes Balears fins al passat 2023. La parella de Lupe Pulido, Joan Pericàs, ha agraït la distinció.

En el torn d'intervencions, Catalina Cladera ha glossat la figura de Matamalas i de Pulido, de qui ha dit que «han estat un exemple per a totes les dones». La dirigent del PSOE ha instat «a la constància i la força de les socialistes dins de l'esfera política en favor de la igualtat». «Nosaltres no ens aturarem mai de fer feina per seguir defensant el feminisme, tant des dels governs com des de l'oposició», ha assegurat.

Cladera ha denunciat «la involució i el retrocés» en les polítiques socials de PPVOX a Mallorca, reflectits en la manca d'unitat davant de les reivindicacions feministes: «Des del moment que un soci del Govern no va a un minut de silenci, que no participen en un 8M, o que no permet fer una declaració institucional, això és involució».

La portaveu del PSOE al Consell ha instat a continuar fent feina per la igualtat, «queda molt per fer, per ser iguals. Ara vivim un parèntesi, un malson, però el superarem», per «continuar fent polítiques actives en favor de la igualtat».

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha tancat l'acte destacant els 23 anys dels premis Maria Plaza i les figures inspiradores de les guardonades. En aquest sentit ha refermat la vigència del llegat de Matamalas i Pulido per donar sentit a «la lluita feminista que val la pena, que no defallirem mai, que sempre cal defensar en el camí de la igualtat de les dones, per tot el camí que ens queda per recórrer i que recorrerem juntes». Armengol s'ha referit a aquest compromís feminista en el mirall d'una trajectòria en què «Espanya és un referent en polítiques d'igualtat a tota Europa, i ho som gràcies a governs socialistes. Hem de seguir empenyent», ha insistit la presidenta del Congrés.

Armengol ha criticat «l'acceptació de la ideologia més ultra de tot el món que fa el PP», contra la qual «els socialistes hem de posar peu en paret i dir basta». «No suporten que governem, que canviem la vida persones a millor. Vàrem néixer per defensar la igualtat, la justícia social i la llibertat. S'ha acabat voler destruir la feina de les dones i dels homes que treballem per la igualtat», ha advertit Armengol.

Per això la també presidenta del Congrés espanyol ha invocat a la «defensa dels valors socialistes amb més força de mai, amb dones empoderades, que no deixem de lluitar mai per allò que som i mereixem. Som el 50% de la població. Sense nosaltres no hi ha ni democràcia ni llibertat que valgui la pena».

L'acte ha estat organitzat pel PSOE de Mallorca i per les Joventuts Socialistes de Mallorca, i s'ha celebrat davant de més de 200 persones que han omplert la sala d'actes de Sa Congregació.