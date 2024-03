El jutge rebutja la personació del Govern en el cas Koldo

El jutge instructor de l'Audiència Nacional espanyola Ismael Moreno ha rebutjat la personació del Govern en el cas Koldo perquè considera que, com que les màscares fraudulentes es varen pagar amb fons europeus, no hi ha perjudici per a l'administració.

A la interlocutòria a què ha tengut accés a Europa Press, el jutge argumenta que no és procedent acceptar la personació de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma com a acusació particular, en nom de l'IB-Salut, fins que no acrediti l'eventual perjudici en els fets que són objecte de recerca.

Cal recordar que l'Advocacia va presentar l'escrit sol·licitant la personació en les actuacions el 28 de febrer passat i es va traslladar al fiscal, que assenyala, com ha recollit igualment l'instructor, que l'expedient a què es refereix -la compra d'1, 4 milions de màscares per valor de 3,7 milions d'euros- va ser finançada amb càrrec al fons Feder per la qual cosa no existiria perjudici per a l'Administració.