MÉS interpel·larà el Govern sobre la limitació del preu del lloguer

MÉS per Mallorca demanarà al Govern si fa comptes declarar les Illes Balears com a zona tensionada per a poder posar topall al preu del lloguer i fer que no augmenti més. El partit ecosobiranista considera que l’índex de preus publicat pel Ministeri d’Habitatge evidencia que els preus del lloguer a les Illes Balears estan basats «clarament en l’especulació» i, tot i que considera que el PSOE va ser «covard» amb la Llei estatal d’Habitatge perquè és voluntària i perquè només permet limitar els preus i no abaixar-los; el fet de declarar les Illes Balears com a zona tensionada permetria posar topall als preus del lloguer.

«L'índex de preus publicat pel Ministeri d’Habitatge evidencia que els preus del lloguer a les Illes Balears estan basats clarament en l’especulació. De fet, els preus estan molt per damunt del que marca aquest índex», ha explicat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Apesteguia ha considerat que «tot i les limitacions, l’aplicació d’aquesta eina permetria incidir mínimament en el mercat de l’habitatge de l’arxipèlag i fer que els preus no pugin més». Per això, el partit ecosobiranista creu que el Govern l’hauria d’aplicar i, així, declarar les Illes Balears com a zona tensionada. «El Govern no se pot posar d’esquena i ha d’aplicar la possibilitat que ens dona la llei estatal», ha assegurat Apesteguia, si bé ha recordat que, de moment, el PP ha anunciat que aquesta eina no s’aplicaria a cap de les autonomies on governen, «el que suposa una ingerència perquè la política de les Illes Balears es decideix des de Gènova i no des del Consolat. I ho lamentam».

A més, el Ple del Parlament d’aquest dimarts, 5 de març, debatrà la proposició de llei de MÉS per Mallorca de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista. Amb aquesta iniciativa, el partit ecosobiranista vol recuperar el text de 1996 segons el qual s’establien dues temporades anuals de rebaixes (una a principis d’any i una altra al voltant del període estival) amb una duració mínima d’una setmana i un màxim de dos mesos, a elecció de cada comerciant dins les dates concretes i del règim jurídic que fixés cada comunitat autònoma. MÉS per Mallorca defensa així «no generar competència deslleial entre grans i petits i mitjans comerços, protegir aquests darrers així com al consumidor, i retornar les competències en matèria de rebaixes a la comunitat autònoma».