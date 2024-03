Tolo Gili (El Pi): «És hora que les Illes Balears tenguin el que es mereixen»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha reclamat aquest divendres que es desenvolupi en plenitud l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es facin millores en la insularitat i es transfereixen més competències cap aquí. «En el Dia de les Illes Balears hem de recordar que, tot i que cada illa és diferent, compartim un espai geogràfic, una història, una identitat i unes reivindicacions comunes», ha assegurat el president d'El Pi, Tolo Gili.

«Les Balears necessiten inversions estratègiques, la transferència de competències com Justícia, la gestió dels ports i aeroports o la millora del finançament autonòmic», ha explicat Gili. «No pot ser que tenguem un Règim Especial per a les Illes Balears a mitges. Necessitam millorar el sistema de finançament autonòmic, aconseguir blindar el 75% del descompte de resident per viatjar, millorar les inversions en transport públic o la xarxa de tren», ha afegit.

El president de la formació ha insistit que també «és necessari que les Illes tenguin un IVA reduït i que l'Estat assumeixi el sobrecost dels productes alimentaris. Tenim una de les cistelles de la compra més cares de tot l'Estat espanyol i no ho podem consentir!», ha lamentat.

«Els qui feien bandera de resoldre els problemes de la insularitat abans de les eleccions, ara governen i tot continua igual. Fa vuit mesos del Govern Prohens i els complements d'insularitat no s'apugen», ha insistit Gili. «Calen metges i policies, i no és per l'idioma que no venen, sinó pel cost elevat de la vida a les Balears», ha afegit.

«Avui és un dia de celebració, però també pot servir per recordar que només plegades podrem avançar i acabar amb les injustícies que patim. Coalició Canària posa aquell arxipèlag per davant de tot; el PNB, el País Basc; el Partit Regionalista de Cantàbria, la seva comunitat... i els seus veïnats els donen el suport necessari perquè entenen que només miraran per ells els partits de la terra. Això és El Pi, l'única formació que mira des de les Illes i per les nostres Illes», ha assegurat el president de la formació. «La mar Mediterrània ens uneix i plegades hem d'avançar. Sumem forces», ha sentenciat Gili.