MÉS reclama les competències de Justícia, millorar el finançament i «parlar de tu a tu» amb l’Estat

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i el secretari general de la formació, Jaume Alzamora, han defensat assolir més quotes d’autogovern amb l’objectiu d’impulsar mesures que ajudin a capgirar el model econòmic i social. Així, coincidint amb la celebració del Dia de les Illes Balears, aquest 1r de març, tots dos han remarcat «la necessitat tant de desplegar per complet l’actual marc normatiu com avançar i fixar nous objectius». En aquest sentit, el coordinador de la formació, Lluís Apesteguia, ha denunciat que l’Estatut actual, vigent des de 2007, ha estat incomplert per part de l’Estat espanyol i ha defensat que «ha quedat petit per donar resposta a les necessitats que tenim com a societat. Necessitam parlar de tu a tu amb l’Estat».

Apesteguia ha reclamat que es transfereixin les competències pendents entre les quals ha destacat les de justícia, inspecció laboral, així com ports i aeroports.

«Volem totes les competències que marca l’Estatut, especialment la que és clau per poder fer front a un dels principals problemes que patim: la gestió aeroportuària», ha afirmat Apesteguia. «Volem les claus de la porta d’entrada al nostre país. Volem poder regular i gestionar per poder reduir el nombre de visitants que hi arriben», ha assegurat. A més, Apesteguia ha lamentat que «cada any l’espoli fiscal a què ens sotmet l’Estat és de 4.000 milions d’euros que se’n van i no tornen». Per això, ha insistit a reclamar un nou sistema de finançament.

Per la seva part, el secretari general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha denunciat el «boicot» continu del PP per convertir el Consell de Mallorca en la vertadera institució d’autogovern de l’illa. Segons Alzamora, només amb governs d’esquerres s’han fet avanços en la transferència de competències i ha recordat les darreres: Joventut, Igualtat i Ordenació Turística. No obstant això, ha assegurat que cal avançar i fer efectives les competències pendents. En concret, Transport Terrestre i Agricultura. Totes dues ja han estat transferides a les resta de Consells Insulars. A més, Alzamora ha reclamat altres competències no pròpies però sí contemplades a l’Estatut, via delegació. Es tracta de les de Promoció Econòmica o la de Cambres de Comerç. La intenció, ha remarcat, «és poder incidir de manera real en la transformació del model econòmic».

Segons Alzamora, «el Consell ha de deixar de ser una institució auxiliar i assistencial; ha de tenir un paper clau i poder gestionar àrees fonamentals que tenguin una incidència directa en el territori, l’economia i la vida de les persones. Només des de la proximitat ho podrem fer possible».