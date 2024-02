MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem proposen una comissió d'investigació per saber què va passar amb les contractacions públiques en temps de pandèmia

MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han informat de la decisió de les seves respectives executives de presentar, en els pròxims dies, una sol·licitud conjunta de comissió d'investigació en el Parlament per resoldre dubtes sobre l'anomenat 'cas Koldo', però també per saber què va passar amb totes les contractacions públiques en temps de pandèmia «que s'ha sabut que no són aparentment correctes».

Així ho han anunciat en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus d'aquest dimecres els portaveus de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; de Més per Menorca, Josep Castells, i d'Unides Podem, Cristina Gómez.

«La decisió d'instar aquesta comissió és perquè volem saber què ha passat», ha dit Gómez. En aquest sentit, ha assegurat que, d'una banda, volen conèixer què ha ocorregut amb el cas Koldo i «què va passar després de l'arribada del Govern del PP, perquè hi ha notícies d'una possible caducitat de l'expedient», i, d'altra banda, volen desgranar totes les contractacions públiques fetes en temps de pandèmia «que s'ha sabut que no han estat correctes i algunes d'elles estan en tràmits judicials».

Del seu costat, el portaveu de MÉS ha justificat la decisió conjunta de presentar la sol·licitud de comissió per la presumpta «mala praxi administrativa, de no celeritat» de l'anterior Govern, i també per una possible «negligència del nou», davant la presumible caducitat de l'expedient, ja que «un cas així hauria d'haver estat de la màxima prioritat», ha opinat.

En aquesta línia, ha cregut que allò ideal seria que el PSIB fes també aquesta petició de comissió en el Parlament, però els socialistes han manifestat que se centraran en la comissió que previsiblement s'aprovarà en el Congrés. Sobre aquest tema, ha retret que aquí també «és necessari que s'aprovi la comissió per a esclarir les qüestions que creguin dubtes i es donin respostes».

Tornant de nou a la petició conjunta d'una comissió amb Més i Unides Podem, Apesteguia ha aclarit que, «ara mateix», consideren que «com es va fer la contractació --de les màscares a l'empresa vinculada amb l'assessor de Ábalos-- era la forma habitual en el moment de pandèmia», per tant no qüestionen «en principi» el procés de contractació.

Amb tot, ha assegurat no entendre «la gran dilació que es produeix des que es comprova que la qualitat de les màscares no era l'adequada i el moment de reclamació», motiu que el duu a sol·licitar la comissió d'investigació, «igual que tampoc s'entén la dilació des del moment en què entra el nou Govern i ara mateix, en el cas que s'hagi produït la caducitat de l'expedient».

L'últim a intervenir ha estat el portaveu de Més per Menorca, qui ha remarcat que el seu treball com a oposició és «controlar els governs». «Tenim l'obligació d'esbrinar com s'ha malbaratat aquests doblers, perquè és una quantitat important i és la nostra obligació», ha insistit.

En aquesta línia, ha recalcat que la comissió serviria per a «coses tan simples com explicar per què s'ha tardat tres anys en la reclamació --l'anterior Executiu--, i set mesos, si és que això forma part del traspàs d'informació, per part del nou Govern».

Finalment, ha reconegut que una comissió d'investigació no és el millor canal, ja que considera que la millor via hauria estat l'Oficina Anticorrupció «que s'han carregat».